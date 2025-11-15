Все мужчины от 18 лет должны пройти ВВК: в Германии запускают реформу военной службы

В Германии взялись реформировать систему военной службы. От внедрения обязательного призыва там пока решили воздержаться.

В то же время на всех граждан в возрасте от 18 лет возложена обязанность пройти регистрацию и медосмотр. Подробности раскрыли издания Deutsche Welle и Politico.

Что известно

Согласно требованиям НАТО, к 2035 году Германия должна как минимум в 1,5 раза увеличить численность своих Вооруженных сил: с текущих около 182 тыс. солдат до минимум 260 тыс.

Поэтому в стране сейчас ведутся дискуссии о том, удастся ли достичь установленного показателя путем привлечения добровольцев – или придется возвращать призыв в армию.

Различные политические силы в Германии имеют по этому поводу разные позиции. Однако им удалось достичь определенного компромисса: призыв пока возвращать не будут, однако немецких мужчин после достижения совершеннолетия обяжут проходить обязательную регистрацию и медицинское обследование. Сделать это должны будут граждане, родившиеся до 2008 года включительно.

Так правительство Германии сможет сформировать представление о том, какое количество военнообязанных реально будет привлечь к военной службе при необходимости.

Для женщин заполнение "декларации о готовности", в отличие от мужчин, не будет обязательным.

Вопрос же возвращения "обязательной военной службы по требованию" для молодых мужчин пока решили отложить. К нему немецкий парламент вернется в случае, если количество добровольцев не увеличится.

В то же время немецкие политики позаботились о повышении мотивации для молодых немцев идти на военную службу. Им будут платить 2600 евро в месяц и предложат ряд других "бонусов" вроде субсидии на получение водительских прав после одного года службы.

Пока упомянутые новации законодательно не закреплены: немецкий парламент, как ожидается, рассмотрит их до конца года.

