Германия планирует выделять Украине около €1 млрд военной помощи в месяц: что известно

Германия планирует ежемесячно выделять около 1 млрд евро на военную поддержку Украины. Средства пойдут на обеспечение украинских военных и усиление способности страны противостоять российской агрессии.

Об этом стало известно Укринформу после подтверждения депутата Бундестага Юргена Хардта, который сообщил, что такие объемы помощи уже находятся в планировании правительства и должны стать долгосрочным механизмом поддержки. Хардт отдельно подчеркнул, что Германия остается крупнейшим донором Украины.

"Примерно один миллиард в месяц от Германии – на такую поддержку Украина может рассчитывать", – сказал депутат, пояснив, что часть потребностей покрывается из украинского бюджета, но весомую часть дают партнеры. Он также отметил, что Берлин работает над увеличением ресурсов и стремится расширить круг стран, которые приобщаются к помощи Киеву.

Взгляд на союзников

Хардт в разговоре с журналистами отметил, что Германия не только финансирует оборону Украины, но ивыступает одним из ключевых политических сторонников украинского сопротивления. Он пояснил, что правительство ФРГ работает над механизмами кредитования, которое могло бы обеспечиваться за счет замороженных российских активов, и параллельно убеждает партнеров в Европе делать больше.

Депутат отдельно выразил надежду, что Соединенные Штаты также активизируют свое участие, ведь от мощи Украины зависит безопасность всего Запада. И здесь он сделал небольшое уточнение: не все страны ЕС одинаково осознают, что сдержать агрессию можно только через усиление Киева.

Финансирование и планы

По словам Хардта, сильная Украина является ключом к возможным будущим переговорам, которые не будут содержать российского диктата. Он отметил, что Путин все еще считает победу неизбежной, но ситуация может измениться, если убеждение о неотвратимости поражения появится хотя бы как риск. В таком случае, предположил политик, может появиться реальный шанс на честные переговоры.

Между тем немецкие СМИ сообщают, что в 2026 году Берлин планирует увеличить оборонную поддержку Украины до более 11,5 млрд евро – это на 3 млрд больше, чем в предыдущей версии проекта бюджета. Средства планируют направить в рамках бюджетной статьи, которая касается поддержки государств, подвергшихся нападению с нарушением международного права.

