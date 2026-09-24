Возводит мосты за считанные минуты: в Хорватии испытали уникального наземного робота Komodo. Фото

В Хорватии провели испытания беспилотного наземного аппарата Komodo, оснащенного системой развертывания моста Cobra. Аппарат предназначен для преодоления рек, траншей, каналов и других препятствий без водителя и оператора на борту.

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Кроме того, военные протестировали пакет автономного управления PATH A-Kit, который позволяет Komodo самостоятельно двигаться по заданным маршрутам и обходить препятствия. Разработчики считают модульность и автономность важными преимуществами машины, пишет Hrvatski vojnik.

Komodo устанавливает мост за несколько минут

Испытания МВ-8 Komodo с системой Cobra провели на инженерном полигоне "Церовац" под Карловацем. Система Cobra была разработана компанией General Dynamics European Land Systems (GDELS), причём она может устанавливаться на различные колёсные и гусеничные платформы, в том числе на беспилотные наземные машины.

После интеграции Cobra Komodo получил шестую конфигурацию. Ранее платформа использовалась для разминирования, быстрого прорыва, защиты от ХБРЯ-угроз, а также с боевыми модулями Mangart 25 и Mangart 30.

Версия Cobra MLC 90 весит 5,3 тонны. Разложенный мост имеет длину 15 метров и предназначен для преодоления небольших рек, каналов, траншей и других препятствий. Согласно классификации MLC 90, он рассчитан на гусеничную технику массой до 81,7 тонны или колесную – до 93,9 тонны. Также предусмотрена версия Cobra MLC 120 с мостом длиной девять метров, который может выдерживать гусеничные машины массой до 125,2 тонны.

По данным GDELS, мост можно развернуть примерно за две минуты. Komodo и Cobra управляются дистанционно с одной консоли, а заявленная дальность управления составляет около 1,5 километра в условиях прямой видимости.

Автономное управление PATH A-Kit

Отдельно на полигоне "Евгений Кватерник" вблизи Слуня испытали систему автономного управления PATH A-Kit, разработанную канадским подразделением Rheinmetall.

Она использует GPS, LiDAR, радар и другие датчики и может работать даже при отсутствии сигнала GPS. Среди возможностей системы – движение по заданному маршруту, передвижение в колонне, запись маршрутов и повторное прохождение по ним, а также автоматическое распознавание и обход препятствий.

Эксперты Rheinmetall сообщили Hrvatski vojnik, что в ходе испытаний система показала себя надежной. В дальнейшем ее планируют модернизировать с помощью дополнительных датчиков.

Разработчики рассматривают автономность как важное направление развития Komodo. В перспективе различные версии машины могут действовать совместно – например, одна будет разминировать маршрут, вторая – устанавливать мост, а третья – преодолевать препятствие с боевым модулем.

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