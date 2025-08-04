Возле Йемена затонула лодка с мигрантами: по меньшей мере 68 погибших, десятки пропавших без вести

В водах вблизи провинции Абьян, что на юге Йемена, затонула лодка с мигрантами, на борту которой находилось 154 человека. Сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 68 человек, а 74 других считаются пропавшими без вести.

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Об этом сообщают Reuters и FRANCE 24. Отмечается, что причиной стали плохие погодные условия и сильный ветер. Тела многих жертв вынесло на побережье, а поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, поскольку многие могут находиться в море.

Что произошло

Ночью 2 августа лодка направлялась к побережью провинции Абьян, на берегу Аравийского моря, когда ее перебросило волнами возле района Ахвар. По словам представителей местной полиции, трагедия стала одной из самых масштабных морских катастроф за последние месяцы на этом маршруте.

Представитель провинциальной службы здравоохранения Абдул Кадир Баджамил сообщил, что 12 из 154 человек на борту были спасены – девять эфиопов и один йеменец, но десятки остаются пропавшими без вести. Двое медиков заявили, что спасатели все еще ищут тех, кто выжил.

Источник в Управлении безопасности провинции Абьян отметил, что была подтверждена смерть 27 человек, тела которых нашли. Силы безопасности проводили "крупную операцию по извлечению тел значительного количества эфиопских мигрантов (оромо), которые утонули у побережья Абьяна, пытаясь незаконно попасть на территорию Йемена".

Тела 54 мигрантов выбросило на берег в районе Ханфар, а еще 14 были найдены мертвыми в другом месте и доставлены в больничный морг. Двое медиков сказали, что спасатели все еще ищут выживших.

"Много тел было найдено на разных пляжах, что свидетельствует о том, что ряд жертв до сих пор пропали без вести в море", – добавили в Управлении.

Нелегальная миграция через Йемен

Организация объединенных наций отмечает, что Йемен является ключевой транзитной территорией для мигрантов, которые пытаются добраться до Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Однако этот маршрут "один из самых оживленных и опасных смешанных миграционных маршрутов в мире".

Международная организация по миграции сообщила, что в Йемен продолжается наплыв нелегальных мигрантов, прежде всего стран Африканского Рога. Они ежегодно пересекают пролив Баб-эль-Мандаб, который отделяет Джибути и Эритрею от Йемена, на шатких лодках в надежде добраться до Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, чтобы найти работу. В прошлом году зафиксировали прибытие в Йемен более 60 000 мигрантов.

В 2024 году на миграционных маршрутах в мире погибли по меньшей мере 8938 человек, что стало рекордным показателем за все время наблюдений.

Больше всего мигрантов умерло в Азии (2778), в регионе Средиземноморья (2452) и в Африке (2242). В ООН отмечают, что реальное количество погибших может быть значительно выше, поскольку многие тела так и не удается найти.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно по меньшей мере 18 мигрантов погибли в результате опрокидывания судна возле города Тобрук на востоке Ливии, около 50 человек считаются пропавшими без вести. Удалось спасти только 10 человек.

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