Возле Антверпена грузовое судно врезалось в причал, произошел разлив дизеля: пострадал ли экипаж

В Бельгии, вблизи Антверпена, из-за удара по причалу затонуло грузовое судно. В результате инцидента произошел разлив дизельного топлива.

Видео дня

Двух человек, которые находились на борту, эвакуировали спасатели. Об этом сообщает NOS.

Утечка дизтоплива на реке Шельда

Известно, что судно затонуло ночью 18 апреля на реке Шельда. По словам представителя пожарной службы, экипаж из двух человек спасли и доставили в медицинское учреждение для обследования.

По предварительной информации, судно, перевозившее песок, столкнулось с причальным столбом и впоследствии ушло под воду. В результате в реку вытекло дизельное топливо, поэтому для локализации загрязнения судоходство в районе инцидента временно остановили.

Работы по очистке будут продолжаться в течение дня, а операция по подъему самого судна может занять еще несколько дней.

В материале отмечается, что это уже второй случай утечки нефти в Антверпене чуть более чем за неделю.

В ночь на 10 апреля во время заправки контейнеровоза мазут попал в воду, а впоследствии достиг побережья и природных заповедников Зеландии.

К счастью, на этот раз, по словам представителя пожарных Антверпена, масштабы загрязнения значительно меньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!