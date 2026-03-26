Перевозил российскую нефть: турецкий танкер был атакован беспилотником в Черном море

У черноморского побережья Турции, вблизи пролива Босфор произошел взрыв на нефтеналивном танкере ALTURA. Корабль перевозил сырую нефть.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. По имеющейся информации, на борту корабля находился миллион баррелей российской нефти Urals, которая была загружена в Новороссийске.

Что известно

Чем именно был атакован корабль, сейчас устанавливают специалисты. Из-за атаки незначительные повреждения получили палуба, капитанский мостик и машинное отделение, которое в незначительной степени набрало малое количество забортной воды.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что, по предварительным оценкам, инцидент произошел из-за беспилотного подводного аппарата, но факт до сих пор остается не подтвержденным.

В результате инцидента, как заявил чиновник, никто из 27 турецких моряков не пострадал.

Сейчас танкер находится под окружением трех военных кораблей Турции. Рядом находится судно экстренного реагирования береговой охраны.

Установлено, что корабль находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, но не подпадает под ограничения США. Обстоятельства атаки и место запуска беспилотника устанавливаются турецкими органами.

Напомним, ранее вблизи Стамбула заметили танкер российского теневого флота Ursus Maritimus, поврежденный ВСУ в порту Тамань в Краснодарском крае. Корабль с огромной дырой в борту проходил проливом Босфор.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого в турецких прибрежных водах неизвестный дрон атаковал нефтеналивной танкер Elbus, который шел под флагом Палау. В результате инцидента корабль получил повреждения, но среди команды никто не пострадал.

