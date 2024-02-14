Недавнее внесение президентом Беларуси, Александром Лукашенко, поправок в законодательство страны по применению огнестрельного оружия против гражданского населения вызвало новую волну возмущения в сети. Эти правки фактически позволяют военнослужащим ВС РБ безнаказанно использовать оружие против гражданского населения, руководствуясь исключительно собственным пониманием обстоятельств ситуации.

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Це створює потенційно небезпечне середовище для громадян, в якому силові структури мають дозвіл на застосування сили проти будь-яких форм незгоди. Рішення, прийняте Лукашенком, ймовірно викликане страхом перед масовими протестами та настроями опозиції, що змушує режим розширювати свої можливості для придушення будь-якого прояву опозиції.

Ймовірно, це рішення сприятиме зростанню числа порушень прав людини, включаючи безпідставні арешти, незаконне утримання та фізичне насильство з боку силових структур. Воно також може загрожувати життю і безпеці громадян, які вирішать висловити своє незадоволення політичним режимом.

Такі кроки демонструють глибоку неповагу до демократичних принципів та прав людини з боку владних структур. Замість того, щоб працювати над вдосконаленням демократичних інститутів та сприяти розвитку правової держави, режим Лукашенка обирає шлях обмеження прав і свобод своїх громадян.

Усе це підкреслює необхідність міжнародного тиску на Лукашенка з метою відновлення демократії та прав людини в Білорусі. Більш того, це вимагає злагоджених дій із боку міжнародної спільноти для забезпечення того, щоб режим Лукашенка був примушений відмовитись від таких небезпечні рішення та поважати права своїх громадян.

Не варто відкидати і той варіант, що Лукашенко намагається отримати лояльність та підтримку сектору безпеки своєї країни, а саме військовослужбовців. Розуміючи, що злочини проти цивільного населення будуть безкарними – "наглядачі за правопорядком" почуватимуться впевненіше та безпечніше, порушуючи права людини. Таким чином Лукашенко вбиває двох зайців одним пострілом – збільшує електорат та толерантність від військових, а також залякує населення та унеможливлює початок мітингів проти режиму типу 2020 року.

Слід зазначити, що у жовтні 2023 року Путіним та Лукашенком було створено черговий спільний проєкт – регіональне угруповання, у зв’язку з чим до його лав долучилось близько 9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

Таке поповнення лав ЗС Союзної держави ймовірно матиме вплив на білоруських силовиків та загальну ситуацію в країні. Враховуючи засади та принципи підготовки військовослужбовців Російської Федерації, можна зробити висновок, що російські силовики несуть ідеологію та підтримують методи, які не відповідають демократичним принципам та стандартам прав людини.

Чергові правки в законодавство Білорусі та долучення до цього російських військових, з власною мораллю, що понесеться в маси білоруських правоохоронців, підкреслюють наростаючий авторитаризм у країні та загрозу демократії та прав людини.