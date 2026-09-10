Военные стран НАТО сорвали российские учения по повреждению подводных кабелей – Reuters

Весной этого года в арктических водах вблизи архипелага Шпицберген военные Великобритании, Норвегии и США обнаружили российские подводные лодки, которые проводили учения с применением секретного оружия для повреждения критически важных подводных кабелей. Совместная операция союзников не позволила российским военным завершить учения, после чего российские суда покинули район.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на информацию, полученную от двух западных чиновников, пожелавших остаться инкогнито.

По их словам, операцию проводило российское Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ), которое задействовало глубоководные аппараты для имитации применения новой технологии, способной повреждать подводную инфраструктуру.

Российские подводные аппараты отрабатывали применение секретного оружия у Шпицбергена

Российская операция проходила в водах вблизи удаленного архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане. По словам западных чиновников, российские силы не повредили ни одного кабеля — учения предусматривали лишь моделирование применения технологии в случае потенциального конфликта с НАТО.

Британские и норвежские военные совместно с США отслеживали российские суда и в конечном итоге заставили их прекратить учения. Параллельно представители Великобритании и Норвегии передали Москве информацию об обнаруженной технологии, продемонстрировав, что союзники знают о её существовании и следят за соответствующей деятельностью России.

В апреле Великобритания и Норвегия уже сообщали об обнаружении скрытой российской операции в арктических водах. Однако ранее не раскрывали ни информации о новом оружии, ни точного места проведения операции, ни роли Соединенных Штатов в ее прекращении.

"Благодаря нашей совместной операции мы послали России четкий сигнал: они не могут действовать скрытно", – заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Он также подчеркнул, что российским властям было однозначно сообщено: любая попытка атаковать критическую инфраструктуру будет выявлена и повлечет за собой последствия.

Британское Министерство обороны, в свою очередь, напомнило о заявлениях от 9 апреля, в которых речь шла о попытках России вести скрытую деятельность в британских и норвежских водах и вблизи них. Речь идет о ГУГИ, против которого США и Великобритания ввели санкции.

Стратегическое значение подводных кабелей

Подводные кабели, толщина которых в некоторых случаях не превышает диаметра садового шланга, обеспечивают значительную часть мирового интернет-трафика и финансовых операций. Часть таких коммуникаций пролегает непосредственно по морскому дну, остальные проложены на небольшой глубине под грунтом.

Вблизи Шпицбергена проходят два волоконно-оптических кабеля длиной около 1400 км каждый, соединяющие архипелаг с материковой Норвегией. Они передают большие объемы спутниковых данных, которые загружаются на наземной станции SvalSat — крупнейшей в мире станции такого типа, входящей в сеть NASA Near Space Network.

По оценкам западной разведки, в случае масштабного противостояния между Россией и НАТО подводная инфраструктура может стать одной из ключевых целей для диверсий. Некоторые аналитики разведки США все больше обеспокоены тем, что Россия может проверить готовность Альянса применить статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне. По словам западных чиновников, если до этого дойдёт, уничтожение подводных кабелей может стать важной частью таких действий.

Особое значение имеет район, известный как "Медвежий пролив" (Bear Gap) – морской участок между южной оконечностью Шпицбергена и материковой Норвегией. Именно через этот район российские атомные подводные лодки с баз на Кольском полуострове могут направляться в Атлантический океан, прежде чем пройти мимо норвежского вулканического острова Ян-Маен.

На этой неделе Великобритания сообщила о развертывании сил на Ян-Маене совместно с норвежскими и американскими союзниками. Эти меры призваны продемонстрировать способность стран НАТО действовать совместно в сложных условиях Крайнего Севера.

Норвегия также планирует к 2028 году проложить новый волоконно-оптический кабель, который соединит Шпицберген и Ян-Маен с материковой частью страны.

НАТО усиливает защиту подводной инфраструктуры

Защита подводных коммуникаций стала одним из приоритетов НАТО после взрывов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Немецкие следователи выдвинули обвинение гражданину Украины, который на момент атаки был офицером спецназначения, однако Украина отрицает свою причастность к диверсии.

Отдельной проблемой в последние годы стало так называемое "дрейфование" – когда суда медленно проходят над или вблизи важной подводной инфраструктуры, в частности трубопроводов, энергетических и телекоммуникационных кабелей, чтобы зафиксировать их расположение. Формально сбор информации об объектах в международных водах не является незаконным, однако специалисты по безопасности считают масштабное картографирование потенциальной подготовкой к диверсиям.

В Балтийском море, которое является одним из ключевых районов мониторинга НАТО, в 2025 году количество случаев "дрейфа" сократилось на 5% — до 526 судов. В то же время аналитическая компания Windward, специализирующаяся на оценке морских рисков, сообщила, что с октября 2023 года до конца 2025-го в Балтийском море было повреждено или перерезано не менее 11 подводных кабелей.

В ответ на рост угроз НАТО и его союзники усилили наблюдение за подводной инфраструктурой. В частности, была запущена система Baltic Sentry для мониторинга Балтийского моря и возглавляемая Великобританией инициатива Nordic Warden, которая объединяет военно-морские силы для усиления патрулирования критически важных объектов.

"Сейчас считается, что Россия и Китай, вероятно, представляют собой наиболее активные и серьезные подводные угрозы", – заявил генеральный директор Windward Ами Даниэль.

Старший научный сотрудник Брукингского института Брюс Джонс отметил, что за последние 25 лет Европа одновременно значительно увеличила зависимость от подводной инфраструктуры и сократила возможности её защиты. По его словам, сейчас страны региона вынуждены наверстывать упущенное на фоне растущей угрозы со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия разработала целую экосистему подводных морских аппаратов для повреждения подводных кабелей и трубопроводов. Экосистему подводных морских дронов, в которую входят "Аргус-Д", "Аргус-И" и "Октавия", создает Конструкторское бюро "Рубин".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!