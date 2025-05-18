Военная помощь от Дании: Украина получит САУ и оборудование для самолетов

Дания выделит для 26-го пакета военной помощи Украине 4,2 миллиарда датских крон (628,4 миллиона долларов США). Благодаря этому наши военнослужащие получат дополнительные артиллерийские орудия, боеприпасы (в рамках так называемой чешской инициативы), оборудование для боевых самолетов и смогут расширить учебную базу Воздушных сил ВСУ.

Видео дня

Об этом объявила пресс-служба Министерства обороны Дании. Уточняется, что пакет рассчитан на 2025-2028 годы и финансируется за счет средств Украинского фонда и Европейского фонда мира.

"К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я счастлив и горд, что мы снова можем выделять средства на пожертвования, которые будут иметь значение на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – сказал глава МО страны Троэльс Лунд Поульсен.

Он добавил, что Дания "была верным сторонником Украины" с самого начала полномасштабного российского вторжения, и это не изменится в будущем.

"С датской стороны мы делаем все возможное, чтобы предоставить Украине лучшие карты на руках как на поле боя, так и в переговорной комнате. Лучшее, что мы можем сделать здесь и сейчас, – это увеличить военную поддержку Украины и укрепить украинские оборонные возможности", – подчеркнул министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

Перед этим о новой военной поддержке нашей страны, то есть о 25-й пакете помощи, Копенгаген объявлял в начале апреля 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, в 2025 году Дания будет отвечать за распределение около 830 миллионов евро доходов от арестованных российских активов в ЕС на помощь Силам обороны Украины.



Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!