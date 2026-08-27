Во Франции завершилось расследование трагической гибели сотрудника "Диснейленда" 10 лет назад: кого признали виновным

Во Франции завершилось расследование дела десятилетней давности, связанного с гибелью сотрудника Disneyland Paris. 2 апреля 2016 года 45-летний техник Оливье скончался от поражения электрическим током во время выполнения работ на аттракционе "Дом с привидениями". Инцидент был признан непреднамеренным убийством.

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В итоге уголовный суд города Мо приговорил компанию Euro Disney к штрафу в размере 225 000 евро. В то же время компания Bureau Veritas, которая проверяла электрооборудование в парке развлечений, была оправдана. Об этом пишет Le Figaro.

Известно, что техник должен был заменить лампочку в прожекторе аттракциона. СМИ писали о том, что во время судебного заседания 7 июля прокурор города Мо Жан-Батист Бладье заявил, что нарушение требований безопасности и мер предосторожности "является исключительно ответственностью Euro Disney".

В профсоюзе UNSA Disneyland Paris подчеркнули, что трагедия произошла из-за хронической нехватки персонала и плохих условий труда.

"Это решение суда подтверждает одну простую вещь: профессионализм Оливье никогда не ставился под сомнение. Именно организация труда, хроническая нехватка кадров и плохие условия труда до сих пор представляют угрозу для работников технического обслуживания... Мы думаем о его семье, которой этот вердикт никогда не вернет то, что она потеряла", – говорится в заявлении.

Две дочери погибшего получили компенсацию в размере более 113 тысяч евро.

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