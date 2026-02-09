Во Франции открыли площадь Леси Украинки: что известно. Фото
Во французском городе Гренобль появилась площадь Леси Украинки. Ее открыли в четверг, 5 февраля.
Площадь, названная в честь знаменитой украинской писательницы, расположена на углу авеню Жана Перро и улицы Мойран. Об этом пишет портал L'actualité.
Посольство Украины во Франции сообщило в Facebook, что его сотрудники приняли участие в церемонии, а также ряде других мероприятий:
"По приглашению муниципальной власти и местных украинских ассоциаций имели честь в эти дни приобщиться к трем историческим и действительно знаковым украинским событиям в Гренобле:
- подписанию декларации о сотрудничестве между городами Гренобль и Черновцы;
- инаугурации площади Леси Украинки;
- торжественному открытию Сезона украинской культуры "Éclosions d'Ukraine" (Расцвет Украины)".
Дипломаты уверены, что новая украинская локация во Франции "станет местом украинских встреч и событий, напоминанием о солидарности Франции с украинским народом и ценностях, которые мы разделяем".
Добавим, что декларацию о сотрудничестве Гренобля и Черновцов подписали мэр французского города Эрик Пиолль, заместитель мэра Черновцов Евгений Маховник и советник-посланник украинского посольства во Франции Константин Аблазов.
Сотрудничество между Греноблем и Черновцами имеет целью установить обмены в нескольких сферах, включая образование, здравоохранение и продвижение культурного и туристического наследия.
Как писал OBOZ.UA, недавно во французском порту Дюнкерк были вновь зафиксированы факты импорта и экспорт урана из российского предприятия "Росатом" во французские EDF, Orano и Framatome. Хотя с февраля 2022 года поставки из российского энергетического сектора стали объектом 19 пакетов европейских санкций, они почти никак не коснулись такой сферы, как атомная энергетика.
