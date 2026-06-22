Вице-спикер Сейма Польши «с глубоким сожалением» отказался от украинских наград: как он это объяснил

Вице-спикер Сейма Польши Михал Каминский решил вернуть две государственные награды Украины, которые он ранее получил за деятельность в поддержку европейской интеграции нашего государства. Он принял решение вернуть обе украинские награды, которыми его наградили за деятельность в пользу европейской интеграции Украины.

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О своём решении Каминский сообщил в письме послу Украины, объяснив его реакцией на заявления президента Украины Владимира Зеленского и поддержку этих заявлений со стороны бывших президентов и значительной части украинской политической среды. Письмо политика оказалось в распоряжении польского издания 300POLITYKA.

Польский политик отметил: "Принимал эти награды как знак признания многолетней деятельности по созданию стратегического партнерства между Польшей и Украиной". Он напомнил, что был автором первого в истории Европейского парламента доклада о членстве Украины в Европейском Союзе, а также участвовал в формировании восточной политики покойного президента Польши Леха Качиньского.

Исторические споры

В письме Каминский заявил, что Польша на протяжении многих лет поддерживала Украину на политическом, дипломатическом и экономическом уровнях, а также способствовала ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. По его словам, польская сторона сознательно сдерживала исторические споры, считая это важным для развития двусторонних отношений.

В то же время политик выразил недовольство вопросом эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он заявил, что проведение таких работ в Украине долгое время сопровождалось трудностями, тогда как эксгумации солдат Вермахта, по его словам, происходили без существенных административных или политических препятствий.

"Трудно найти более красноречивый пример иерархии памяти, с которой Польша не может согласиться", – написал Каминский.

Политик также подчеркнул, что уже более пяти лет Украина ведет борьбу против российской агрессии, а значительную часть расходов, связанных с поддержкой Киева, взяли на себя Польша и другие европейские государства. Он напомнил о военной, политической и гуманитарной помощи, а также об открытии границ для украинцев после начала полномасштабной войны.

По словам Каминского, при таком уровне поддержки его разочаровывает отсутствие, как он считает, однозначного осуждения виновных в Волынской трагедии и массовых убийствах граждан Польши, совершенных членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

Причины решения

В письме вице-спикер Сейма заявил, что каждая нация имеет право самостоятельно формировать собственную историческую память и определять своих героев. В то же время он подчеркнул, что Польша также имеет право оценивать такие решения.

"Если национальными героями становятся лица, ответственные за массовые преступления против гражданского населения, Польша имеет не только право, но и обязанность реагировать. Выбор героев всегда является выбором ценностей", – написал Каминский.

Политик отметил, что полученные украинские награды воспринимал как символ общих ценностей, которые должны были лежать в основе польско-украинских отношений. Однако теперь, по его словам, он не может оставить их у себя из-за позиции украинских властей и части политической элиты по историческим вопросам.

"Поэтому я возвращаю присвоенные мне награды, прося передать их соответствующим органам власти Украины. Это решение я принимаю с глубоким сожалением, но также с убеждением, что настоящее партнерство между народами может строиться исключительно на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности", – говорится в письме.

Что спровоцировало конфликт

Скандал разгорелся вокруг названия отдельного Центра сил специальных операций ВСУ "Север". 26 мая 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому этой группировке присвоено почетное наименование"имени Героев УПА".

Такое чествование Украинской повстанческой армии не понравилось Варшаве. Президент РП Навроцкий заявил о намерении лишить своего украинского коллегу высшей польской государственной награды – ордена Белого Орла.

19 июня это решение было выполнено. Навроцкий заявил, что "в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать". В то же время он заверил, что лишение Зеленского награды "не направлено против украинского народа".

Президент Украины принял это решение своего польского коллеги и отправил орден обратно в Польшу "Новой почтой".

Как писал OBOZ.UA:

– Глава Канцелярии президента РП Збигнев Богуцкий считает, что решение Навроцкого было правильным. Мол, Киев допустил ошибку, присвоив имя "преступников УПА" одной из воинских частей.

– Бывший глава МИД нашей страны Дмитрий Кулеба напомнил, что российская императрица Екатерина II и фашистский лидер Италии Бенито Муссолини до сих пор остаются кавалерами ордена Белого Орла – и Варшава не принимала никаких мер, чтобы отменить их статус.

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