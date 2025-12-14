Видавали себе за 'українських нацистів': в Австрії викрили мережу ФСБ

В Австрии правоохранители разоблачили масштабную сеть по дезинформации, связанную с ФСБ России. Участники которой выдавали себя за так называемых "украинских нацистов". Операция была направлена на подрыв доверия к Украине и разжигание антиукраинских настроений в Вене. Об этом стало известно в марте 2025 года.

О деталях расследования сообщает австрийское издание – profil со ссылкой на данные Управления государственной безопасности и разведки Австрии (DSN). Журналисты получили доступ к закрытым материалам следствия и внутренним чатам участников сети.

По данным DSN, разоблаченная кампания была частью гибридной войны России против стран Запада и имела четкую цель — манипулировать общественным и политическим мнением в пользу Кремля. Агенты наносили антироссийские и провокационные граффити, а также массово распространяли наклейки в Вене, стилизованные под радикальную украинскую символику, чтобы создать ложное представление об "украинском экстремизме".

Расследование установило, что операция координировалась из-за рубежа, но ключевую роль в ее организации играл гражданин Австрии — бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, который находится в розыске. Именно он, по данным следствия, давал указания по проведению публичных акций в столице Австрии. Опубликованные материалы также свидетельствуют, что Россия все чаще выходит за пределы онлайн-пропаганды и использует агентов непосредственно на улицах европейских городов, создавая децентрализованные очаги влияния для дестабилизации демократических обществ.

Как ранее писал OBOZ.UA, у Чернігові агент ФСБ РФ готував теракт. Зловмисник отримав завдання підірвати військовослужбовця Сил оборони України, призначивши йому підставне "побачення" від імені вигаданої дівчини.

