Вето на помощь украинцам в Польше: в МВД пообещали урегулировать статус беженцев

В Польше работают над урегулированием правового положения граждан Украины. О том, каким будет статус беженцев после 1 октября, станет известно после решения президента Кароля Навроцкого.

Об этом заявили в МВД Польши, передает агентство PAP. В ведомстве подтвердили, что в пятницу, 29 августа, по инициативе украинской стороны заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик и посол Украины Василий Боднар провели встречу.

"Подтверждаю, что сегодня по инициативе украинской стороны состоялась встреча с заместителем министра внутренних дел и администрации Мацеем Душчиком", – сказала пресс-секретарь министерства Каролина Галецкая.

Она добавила, что Душчик проинформировал посла о том, что "польская сторона работает над законом и урегулирует правовое положение граждан Украины", а также представил график работы над законом.

"Будут приняты переходные меры"

В пятницу Василий Боднар в Facebook написал, что права граждан Украины в Польше будут гарантированы и после 1 октября.

По его словам, "польская сторона сообщила, что работает над урегулированием ситуации, и заверила, что права граждан Украины на проживание, работу, образование, социальную помощь и медицинское обслуживание будут гарантированы и после 1 октября 2025 года".

Дипломат отметил, что вопрос правовой неопределенности, которая может возникнуть вокруг их жизни в Польше, вызвал немало споров как в Польше, так и в Украине. Он также указал, что некоторые практические вопросы, связанные с этим, требуют дальнейшего прояснения.

"Граждане Украины, легально проживающие в Польше, продолжат подчиняться правовым нормам этой страны и всего ЕС. Даже при отсутствии нового закона будут приняты переходные меры, чтобы избежать правового вакуума", – сообщил Боднар.

Однако пресс-секретарь МВД Польши заявила: "Мы узнаем, каким будет правовое положение граждан Украины после 1 октября после решения президента Кароля Навроцкого".

В свою очередь посол заверил, что его миссия будет информировать граждан Украины обо всех дальнейших решениях и изменениях.

Что предшествовало

25 августа Навроцкий объявил о наложении вето на поправку к закону о помощи гражданам Украины. По его словам, документ не содержит "ключевой поправки" о том, что помощь "800+" должны предоставлять только тем, кто официально работает в Польше.

Президент Польши также заявил, что действующее законодательство якобы не обеспечивает социальной справедливости.

Министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский заявил, что решение Навроцкого не позволит Польше финансировать Starlink для Украины.

Позже глава канцелярии Навроцкого Збигнев Богуцкий заверил, что Starlink финансируется в соответствии с действующим законодательством и поданный польским лидером законопроект предусматривает сохранение этой нормы.

Василий Боднар рассказал, что украинские дипломаты ведут консультации и диалог с польской стороной по поводу вето Навроцкого. Он сообщил, что посольство работает над тем, чтобы "обеспечить все права граждан Украины" и призвал украинцев в Польше соблюдать законы этой страны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным опроса SW Research, большинство поляков поддерживает позицию Навроцкого. Это почти 60% граждан.

