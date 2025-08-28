Сколько поляков поддерживают вето Навроцкого на закон о помощи украинцам: результаты опроса

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. Это решение вызвало политическую бурю, но большинство граждан Польши, судя по всему, поддерживают позицию главы государства.

Видео дня

SW Research провело социологический вопрос (26–27 августа 2025 года) по заказу Onet, чтобы узнать общественное мнение поляков. В исследовании приняли участие 814 человек; заявляется, что выборка была репрезентативной.

Результаты соцопроса

Респондентам предлагали ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы решение президента Навроцкого наложить вето на законопроект о помощи гражданам Украины?". Позиция была очевидной:

59,8%, ответили "да";

ответили "да"; 25,4% (только каждый четвертый гражданин) придерживались противоположного мнения и ответили "нет";

(только каждый четвертый гражданин) придерживались противоположного мнения и ответили "нет"; 14,7% поляков выбрали ответ "не знаю/затрудняюсь ответить".

Решение Навроцкого поддерживают несколько больше мужчин (63,4%), чем женщин (56,5%).

Наибольшую поддержку вето продемонстрировали респонденты в возрасте 25-34 лет (73,5%), а наименьшую – люди старше 50 лет (50,1%). За вето выступают жители городов с населением до 20 000 человек (67,8%), значительно меньше – жители городов с населением более 500 000 человек (55,5%).

"Вето Навроцкого, по всей видимости, является ответом на общественные ожидания. В долгосрочной перспективе оно может стать политическим поворотным моментом – не только в отношениях с Украиной, но и во внутренних дебатах о миграционной политике Польши", – сделали вывод журналисты Onet.

Что предшествовало

Президент Польши объявил о наложении вето на поправку к закону о помощи гражданам Украины в понедельник, 25 августа.

Он объяснил это тем, что законопроект не включает ключевую, по его мнению, поправку: пособие "800+" должно предоставляться только украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

"Польша прежде всего, поляки прежде всего", – подчеркнул политик, пожаловавшись, что законодательство якобы не обеспечивало социальную справедливость.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявлял, что решение президента имеет прямое влияние на доступ к критически важной интернет-связи: Варшава не сможет финансировать Starlink для Украины.

– Позже глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг заявление Кшиштофа Гавковского. Представитель Навроцкого утверждает, что Starlink финансируется в соответствии с действующим законодательством и поданный президентом законопроект предусматривает сохранение этой нормы.

– Украинские дипломаты сообщили, что ведут консультации и диалог с чиновниками Польши по поводу вето Навроцкого на помощь украинцам. Дипломаты призвали граждан Украины в Польше придерживаться действующих норм законодательства страны, несмотря на правовую неопределенность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!