Скандальное вето Навроцкого: посол Украины обратился к беженцам

Украинские дипломаты ведут консультации и диалог с чиновниками Польши по поводу вето президента страны Кароля Навроцкого относительно закона о помощи гражданам Украины. Они призывают граждан Украины в Польше придерживаться действующих норм польского законодательства, несмотря на продолжающуюся правовую неопределенность.

Видео дня

Соответствующий призыв сделал посол Украины в Польше Василий Боднар. Он подчеркнул, что хотя "ситуация с изменениями в польском законодательстве естественно вызвали большие эмоции", посольство работает над тем, чтобы "обеспечить все права граждан Украины".

"Мы понимаем, что продолжаются изменения, и мы сейчас постоянно ведем диалог и консультации с польской стороной, чтобы права граждан Украины были обеспечены должным образом. Мы делаем все, чтобы украинские граждане чувствовали себя комфортно", – сказал дипломат.

Боднар отметил, что "сейчас оченьважно, чтобы украинские граждане придерживались действующих норм законодательства".

"Мы также призываем к тому, чтобы легальность пребывания в Польше не вызывала никаких сомнений и возражений, все необходимые для этого документы украинские граждане подали должным образом в отведенное время", – призвал посол.

По словам Боднара, "некоторые изменения могут достичь результата, а некоторые – нет".

Он пообещал информировать о том, "как продолжаются переговоры и как проходит процесс изменений законодательства, чтобы не было чрезмерных манипуляций".

Что предшествовало

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. В частности, новый польский лидер требует ограничить помощь по программе выплат на детей "800+" и медицинское страхование, – но только для нетрудоустроенных украинцев. Свою позицию он назвал фундаментальной.

В то же время Навроцкий предлагает расширить действие программы "800+". Он хочет, чтобы средства, а именно 800 злотых (почти 9000 грн по текущему курсу) ежемесячно на каждого ребенка, выплачивались также гражданам с детьми старше 18 лет, которые продолжают выполнять обязанность обучения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше уже в сентябре планируют изменить правила помощи украинским беженцам. Предоставлять жилье в центрах будут только уязвимым группам населения, кроме того, значительно усилят контроль и проверку документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!