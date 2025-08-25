Навроцкий сделал "подарок" Путину: Польша прекращает финансирование Starlink для Украины

Польша прекращает финансирование Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Отмечается, что это решение означает риск потери Украиной критической интернет-связи на фронте и в государственных структурах и, по словам польских чиновников, является "подарком для Путина".

Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Он заявил, что решение президента имеет прямое влияние на украинский доступ к критически важной интернет-связи.

По его словам, отказ в финансировании означает прекращение работы Starlink для Украины, а это, в свою очередь, лишает военных и государственные структуры ключевого инструмента коммуникации. Гавковский резко раскритиковал президента, назвав его действия "подарком для Путина". Он отметил, что блокирование помощи Украине вредит не только украинскому народу, но и общеевропейской безопасности.

Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал продолжение социальной поддержки для украинцев. Президент объяснил свою позицию тем, что государственные программы, в частности "800+" и бесплатная медицина, должны предоставляться в первую очередь полякам, а для украинцев только при условии официального трудоустройства.

Кроме того, Навроцкий предложил изменить правила получения польского гражданства – увеличить необходимый срок проживания с трех до десяти лет, а также ввести уголовную ответственность за проявления "бандеризма". Как отметил представитель Министерства цифровых дел Польши Марек Георгица, после президентского вето отсутствуют правовые основания для финансирования из Фонда помощи Украине.

Это означает, что с 1 октября Starlink в Украине больше не будет оплачиваться Польшей. Украинские военные и государственные органы активно используют Starlink не только для коммуникации на фронте, но и для защиты и хранения критически важных данных. Поэтому потеря этого канала связи может стать серьезным вызовом в военных условиях.

Оппозиционные силы в Польше считают решение Навроцкого частью внутриполитической борьбы, где интересы безопасности Украины становятся заложниками внутренних конфликтов. Министр Гавковский прямо обвинил президента в том, что он "наносит вред людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогает России".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине началось тестирование технологии Starlink Direct to Cell, которая позволяет отправлять SMS через спутник прямо со смартфона без дополнительного оборудования. Уже этой осенью "Киевстар" планирует запустить ее по всей подконтрольной территории.

