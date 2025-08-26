Starlink для Украины останется доступным: у Навроцкого опровергли громкое заявление министра цифровизации Польши

Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий опроверг громкое заявление министра цифровизации страны Кшиштофа Гавковского об отключении интернета Starlink в Украине. Он утверждает, что Starlink финансируется в соответствии с действующим законодательством и поданный президентом в Сейм законопроект предусматривает сохранение этой нормы.

Соответствующее сообщение Богуцкий сделал в соцсети Х. В то же время он обвинил министра цифровизации страны в распространении дезинформации.

Что известно

"Господин вице-премьер-министр, вам следует бороться с манипуляциями и дезинформацией в интернете, а не создавать их. Вето президента не выключает интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на это соединение финансируются на основе положений действующего закона, а законопроект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, сохраняет этот статус-кво", – говорится в сообщении.

Богуцкий отметил, что парламент тщательно рассмотрит президентскую инициативу в сентябре – еще до завершения установленного срока. В то же время в офисе президента Навроцкого опровергли заявление Гавковского о якобы "прекращении поддержки сохранения данных украинской администрации в безопасном хранилище".

По словам Богуцкого, пост о прекращении финансирования Starlink для Украины, который написал Гавковский, является "лучшим подарком" для российского диктатора Владимира Путина.

"Перефразируя ваш пост, было бы уместно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем содействие российской дезинформации с целью раскола поляков и украинцев... Если бы не ваш пост, машина российской лживой пропаганды и дезинформации по этому поводу не была бы запущена", – указано в заметке.

Что предшествовало

25 августа Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша прекращает финансировать Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Такое решение означает риск потери Украиной критической интернет-связи на фронте и в государственных структурах. Также Гавковский прямо обвинил президента Польши в том, что он "наносит вред людям, борющимся за свою независимость, и в то же время помогает России".

Как писал OBOZ.UA, ранее Навроцкий заявлял, что "сейчас" не поддерживает вступление Украины в ЕС, но согласился с тем, что Польша должна поддерживать Украину из стратегических интересов, а самой большой угрозой для поляков является РФ.

