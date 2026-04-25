"Не будут тратить время на разговоры ни о чем": Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Президент США Дональд Трамп отменил визит своих представителей в Пакистан, где планировались непрямые переговоры с Ираном. Сейчас американская сторона не намерена тратить время на поездки без четких гарантий результата.

В частности учитывая позицию силы, которую занимает Вашингтон. Об отмене поездки Трамп сообщил Fox News.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер должны были отправиться в Исламабад для участия в переговорах при посредничестве Пакистана. На 27 апреля планировались трехсторонние контакты после отдельных двусторонних встреч американских и иранских представителей с пакистанской стороной.

Однако ситуация осложнилась из-за противоречивых заявлений со стороны Ирана. Иранская сторона отрицала намерение вести какие-либо переговоры с США, тогда как в Вашингтоне утверждали, что инициатива диалога исходила именно от Тегерана.

Дополнительным сигналом стало сообщение об отъезде министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи из Пакистана после переговоров с местными чиновниками, что поставило под сомнение готовность сторон к дальнейшим контактам.

Американская делегация не должна совершать длительный перелет без четкой цели, подчеркнув уверенность США в собственных переговорных позициях:

"Я недавно сказал своим людям: "Нет, вы не летите туда 18 часов". У нас есть все карты. Они могут звонить нам в любое время, но вы больше не будете лететь 18 часов, чтобы сидеть, сложа руки, и болтать ни о чем", – заявил президент Соединенных Штатов Америки.

Таким образом, запланированный дипломатический формат с участием Пакистана фактически сорвался еще до начала.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует направить своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Встреча может состояться уже в ближайшие дни на территории Пакистан.

