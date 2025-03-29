Вэнс заявил, что Дания "не выполнила работу" по безопасности Гренландии, и призвал остров избрать независимость: Фредериксен ответила

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Гренландию выразил надежду, что остров решит стать независимым от Дании. По его словам, Гренландия в настоящее время "крайне уязвима" и Вашингтон мог бы обеспечить ее жителям "намного большую защиту". На слова американского чиновника уже отреагировали в Дании.

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Американский вице-президент обвинил Копенгаген в недостаточных инвестициях в безопасность Гренландии. Об этом пишет The Guardian.

"Мы могли бы обеспечить гренландцам гораздо большую защиту, и я думаю, что они также будут жить гораздо лучше экономически. Это должно произойти, и причина, по которой это должно произойти, мне неприятно это говорить, заключается в том, что наши друзья в Дании не выполнили свою работу по безопасности этого региона. Они просто этого не сделали", – сказал Вэнс.

Он добавил, что в США рассчитывают на то, что Гренландия выберет независимость от Дании и тогда Вашингтон будет вести переговоры с островом.

"Дания не успевает выделять ресурсы, необходимые для удержания этой базы, для удержания наших войск и, по моему мнению, для защиты населения Гренландии от многих очень агрессивных вторжений со стороны России, Китая и других стран", – заявил вице-президент.

На заявления Джей Ди Вэнса ответила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. На своей странице в Facebook она подчеркнула, что Дания является сильным союзником для всех членов НАТО и страна существенно увеличила расходы на оборону.

"Мы стоим перед угрозой со стороны России. И мы значительно увеличили расходы на оборону. В течение многих лет мы стояли бок о бок с американцами в очень сложных ситуациях. Поэтому описание Дании вице-президента не является точным. С другой стороны, это правда, что безопасности в Арктике должен быть предоставлен высший приоритет", – заявила она.

По словам главы правительства, Копенгаген активизирует усилия, направленные на это.

"Мы сможем укрепить безопасность быстрее, если сможем получить необходимые поставки, в том числе и от США. Гренландия является частью НАТО, и именно поэтому Альянс должен значительно усилить свое присутствие в Арктике", – продолжила Фредериксен, отметив готовность Дании к сотрудничеству с США на основе "необходимых международных правил игры".

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее Джей Ди Вэнс уже говорил, что Дания плохо выполняет свою работу по Гренландии, поэтому "не является хорошим союзником". По его словам, если США должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то президент Дональд Трамп это сделает.

– Накануне Мэтте Фредериксен раскритиковала анонсированный визит американской делегации в Гренландию, назвав его "нежелательным". Она также обвинила США в "неприемлемом давлении" на Гренландию и Данию.

– В то же время Дональд Трамп заявил, что визит американской делегации в Гренландию является "дружелюбием, а не провокацией". Также лидер Штатов утверждает, что его команду пригласили туда.

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