Спустя два дня после парламентских выборов венгерские силы обороны начали вывод солдат с постов, отвечающих за охрану критических объектов инфраструктуры. На данном этапе вооруженные силы проводят "рационализацию" своего присутствия.

В свою очередь компании, эксплуатирующие объекты критической инфраструктуры, тем временем пересмотрели и скорректировали свои собственные меры безопасности. Об этом сообщает венгерское издание HVG.

Что известно

Министерство обороны подтвердило, что силы обороны начали вывод солдат с критически важных объектов, предназначенных для обороны, как следует из правительственной версии событий, из-за угрозы нападения со стороны Украины.

Венгерские вооруженные силы приступили к оптимизации численности персонала, задействованного в укреплении венгерской инфраструктуры и энергетических объектов, а также в усилении охраны и защиты.

Организация завершила охрану некоторых объектов, и солдаты остались лишь на нескольких объектах, поскольку компании, обслуживающие критически важные объекты, тем временем пересмотрели и скорректировали свои собственные меры и процедуры безопасности, а также усилили охрану и защиту.

Венгерские вооруженные силы на данный момент развернули 600 военнослужащих для охраны 75 стратегических объектов. В дополнение к критически важной энергетической инфраструктуре, усиленная охрана была впоследствии распространена на военно-промышленные объекты в связи с пожаром, вызванным террористической атакой в ​​Чехии.

Что предшествовало

За полтора месяца до выборов Виктор Орбан, основываясь на сообщениях служб национальной безопасности, заявил, что украинцы "готовятся к дальнейшим действиям по нарушению функционирования венгерской энергетической системы" после нефтяной блокады.

Задача включала в себя охрану газопровода "Турецкий поток". Несмотря на заявления о диверсии, Венгрия не активировала статью 4 НАТО. Также венгерске медиа писали, что защита от беспилотников находится не в ведении вооруженных сил, а в ведении Службы национальной безопасности.

Как писал OBOZ.UA, Петер Мадьяр после победы на выборах подтвердил свое намерение изменить законодательство: он планирует ограничить пребывание премьер-министра в должности только двумя сроками.

Также глава партии "Тиса" призвал Орбана немедленно сложить полномочия и уйти в отставку. Политик рассказал, что Венгрии "нужно переходное правительство".

