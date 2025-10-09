Венгрия имела своих шпионов в Брюсселе и пыталась вербовать даже сотрудников институтов ЕС – расследование

Правительство Венгрии, вероятно, внедрило своих шпионов в Брюссель. Кроме того, венгерские агенты пытались завербовать сотрудников институтов Европейского Союза.

Видео дня

Венгерские агенты могли начать шпионаж в 2015-2017 годах. Об этом свидетельствует совместное расследование немецкого издания Spiegel, бельгийского De Tijd и венгерского портала Direkt36.

Подробности расследования

Журналистам удалось найти доказательства, что венгерские агенты в Брюсселе пытались завербовать сотрудника Еврокомиссии. Один из собеседников на условиях анонимности рассказал, что, когда он работал в Еврокомиссии, один из агентов предпринял попытки завербовать его для работы на венгерскую внешнюю разведку. Также источник уточнил что этот человек находился в Брюсселе в 2015-2017 годах в качестве дипломата.

По словам источника, венгерский агент интересовался внутренними делами в Еврокомиссии и различными слухами. Кроме того, он озвучивал идеи, как привлечь больше венгров на важные должности в Европейском Союзе. Журналистам бывший сотрудник Еврокомиссии рассказал, что отказался от такого сотрудничества.

Кроме того, источники в проинформированных государственных структурах подтвердили слова бывшего сотрудника Еврокомиссии. В то же время бельгийские и немецкие журналисты нашли документ представительства Венгрии в Евросоюзе, из которого следует, что агент, о котором идет речь, тогда числился сотрудником департамента политики сплоченности и работал под руководством тогдашнего посла в ЕС, а теперь еврокомиссара от Венгрии Оливера Вархеи.

Согласно расследованию, агент сам разоблачил свою деятельность в 2017 году. Это могло произойти из-за чрезмерного давления из Будапешта, где хотели быстрее увидеть хоть какие-то результаты работы агента. Из публикации следует, что он имеет звание подполковника и работает в Национальном информационном центре – агентстве, которое консолидирует информацию всех венгерских разведывательных структур.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что Украина вступит в ЕС независимо от позиции Венгрии, так как это – воля украинского народа. Он напомнил, что все технические условия для членства выполнены, а страна доказала свою преданность европейским ценностям, воюя за свободу и безопасность всего континента.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферного государства между Будапештом и Москвой. По его словам, Венгрия не хотела бы иметь непосредственную границу с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!