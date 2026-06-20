Германия хочет приобрести украинские ракеты дальнего действия для сдерживания России: подробности

Для укрепления собственной обороны и сдерживания России Германия планирует приобрести украинские и израильские крылатые ракеты большой дальности. Среди вариантов, которые рассматривает Берлин: украинские ракеты "Flamingo" и "Bars".

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Об этом, со ссылкой на документы Министерства обороны Германии и источники, знакомые с ситуацией, сообщает Politico . Издание отмечает, что украинские компании впервые претендуют на участие в крупном европейском оборонном проекте такого уровня.

По данным издания, Германия ищет недорогие дальнобойные ракеты, которые можно быстро поставить на вооружение и закупать в больших количествах. Это стало особенно актуально после того, как США отказались от размещения в Германии подразделения с ракетами Tomahawk.

В документах Минобороны Германии среди возможных кандидатов названы украинская крылатая ракета FP-5 Flamingo компании Fire Point и ракета-дрон Bars. Обе системы, по состоянию на момент публикации, проходят оценку в рамках специального исследования. После этого может быть принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Немецкая компания Diehl Defence, производящая системы ПВО IRIS-T, ведет переговоры с Fire Point о возможном совместном производстве ракеты Flamingo в Германии. Украинские ракеты значительно дешевле американских Tomahawk – их стоимость составляет около 500 тысяч долларов.

В Министерстве обороны Германии заявили, что война в Украине показала важность дальнобойных ударов по вражеским стратегическим целям. В ведомстве также подчеркнули, что относительно недорогие ракеты могут быть эффективными, ведь способны наносить массированные удары.

Напомним, американская компания Textron Systems официально начала производство бронированных машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV), которые будут переданы Украине для усиления наземных сил обороны. В рамках программы украинская армия должна получить 65 бронемашин, созданных на базе платформы COMMANDO Select, сочетающей высокий уровень защиты и мобильности.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецком правительстве заявили, что Берлин выделит очередной транш в рамках программы PURL на закупку вооружения для украинской армии. Через этот механизм Германия профинансирует закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.

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