Великобритания приостановила обмен разведданными с США в Карибском бассейне – CNN

Соединенное Королевство больше не обменивается с Соединенными Штатами Америки разведывательными данными о судах, которые, вероятно, занимаются торговлей наркотиками в Карибском бассейне. Великобритания не хочет быть соучастницей военных ударов США и считает эти атаки незаконными.

Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники. В издании отмечают, что решение Британии знаменует собой существенный разрыв с ее ближайшим союзником и партнером по обмену разведывательными данными. Оно также подчеркивает растущий скептицизм относительно законности военной кампании США в Латинской Америке.

В течение многих лет Великобритания, контролирующая ряд территорий в Карибском бассейне, где размещены ее разведывательные подразделения, помогала США выявлять суда, подозреваемые в перевозке наркотиков. Благодаря этому Береговая охрана США могла их перехватить – это означало, что суда останавливали, осматривали, задерживали экипаж и изымали наркотики.

Информация, как правило, направлялась в Объединенную межведомственную оперативную группу "Юг" (Joint Interagency Task Force South), базирующуюся во Флориде. В ее состав входят представители ряда стран-партнеров, она работает над сокращением незаконной торговли наркотиками.

"Однако вскоре после того, как в сентябре США начали наносить смертоносные удары по лодкам, Великобритания обеспокоилась, что США могут использовать разведданные, предоставленные британцами, для выбора целей", – сказано в статье.

Британские чиновники считают, что военные удары США, в результате которых погибли 76 человек, нарушают международное право, сообщили источники. По их словам, прекращение передачи разведданных началось более месяца назад.

"До того, как в сентябре американские военные начали взрывать лодки, борьбой с незаконным оборотом наркотиков занимались правоохранительные органы и Береговая охрана США. Члены картелей и наркокурьеры рассматривались как преступники с правом на справедливое судебное разбирательство — и Великобритания с радостью помогала в этом", – отмечают источники.

Как сообщал OBOZ.UA, США уже несколько недель подтягивают активы к Карибскому бассейну – и это не "маневры для картинки", а постепенное формирование инструмента давления, который в любой момент может быть превращен в силовую операцию ограниченного формата.

Вашингтон это не подает как подготовку к "войне против Венесуэлы". Белый дом и Пентагон используют другую рамку: борьба против наркокартелей и "наркосуден", которые используют венесуэльскую территорию и венесуэльские порты как исходные точки для перевозки кокаина.

Такая борьба с наркотрафиком – легальный зонтик, который позволяет США размещать корабли, авиацию, силы специальных операций и даже уничтожать суда в международных водах, не объявляя войны и не заходя официально во внутренние дела Каракаса.

Мы разбирались, зачем на самом деле США Венесуэла, болезненные потери для России и готов ли Путин создать новый Карибский кризис.

