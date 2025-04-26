Ватикан пошел на нарушение протокола, чтобы посадить Зеленского в первом ряду на похоронах Папы Франциска. Фото

Ватикан отменил протокол, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска. Очевидно, что это решение – знак особого уважения к Зеленскому и поддержке Украины во время войны.

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Об этом пишет The Telegraph. Как сообщают источники, Ватикан принял решение поменять правила рассадки специально для украинского лидера.

По традиции, во время таких событий мировые лидеры рассаживаются в алфавитном порядке по названиям их стран на французском языке – языке международной дипломатии. Обычно это означает, что Украина ("Ukraine" на французском) имела бы место где-то в третьем ряду или даже дальше.

Ватикан не стал отрицать факт нарушения протокола.

Между Зеленским и Трампом разместились президенты Индии, Венгрии, Габона, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит и президент Финляндии Александр Стубб.

Напомним, что по французскому алфавиту название США – "États-Unis" – начинается на букву "Е". Рядом с Трампом сидели президент Эстонии Алар Карис и король Испании Фелипе.

Справа от Зеленского был президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс, дополнительно подтверждающий отступление от общих правил ради лучшей видимости украинского лидера.

В то же время, для других участников церемонии порядок придерживался: президент Аргентины Хавьер Милей сидел в крайнем правом углу первого ряда у швейцарского гвардейца, принц Уэльский занял место в третьем ряду рядом с канцлером Германии Олафом Шольцом, а бывший президент США Джо Байден разместился в пьесе.

Президент Италии Серджо Маттарелла сидел в первом ряду в соответствии со статусом главы государства, тогда как премьер-министр Джорджия Мэлони была расположена дальше – по правилам, разграничивающим президенты и главы правительств.

26 апреля Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, умершим утром 21 апреля в возрасте 88 лет. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

В Риме президент Украины провел короткую встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом — это была их первая личная встреча после напряженного разговора в Вашингтоне два месяца назад, которая длилась около 15 минут. Затем они заняли свои места на площади Святого Петра, чтобы отдать Папе Римскому Франциску последнее уважение. В это время Зеленского тепло поздравили аплодисментами, что стало выразительным знаком поддержки Украины в условиях войны.

Сразу по прибытии в Рим Трамп заявил, что большинство пунктов соглашения по миру в Украине согласованы, сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне".

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