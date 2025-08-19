В Японии сделали рекламу с Магучих. Видео произвело фурор в сети

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала главной героиней рекламного ролика чемпионата мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Токио с 13 сентября 2025 года. На видео наша соотечественница демонтрирует прыжок, а под планкой с помощью компьютерной графики стоят три японских волейболиста: Аой Такахаси (188 см), Юки Ишикава (192 см) и Шунъитиро Сато (205 см).

Юки Ишикава является одним из самых популярных игроков в волейбол в Японии. У 29-летнего чемпиона Азии миллионы поклонниц по всему миру.

Ролик сопровождается надписями: "Остался 1 месяц", "Начало 13 сентября" и "Продано более 420 000 билетов". Прямой эфир соревнований будет вестись по сети TBS. Видео быстро стало вирусным: пользователи в сети отмечают эффектную визуализацию и необычное сочетание лёгкой атлетики с волейболом.

За сутки клип собрал порядка 80 тысяч просмотров, вызвав массу обсуждений и восторженных комментариев.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа Магучих победила на девятом этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в польской Силезии. Наша соотечественница была сильнейшей в секторе для прыжков в высоту и взяла "золото" благодаря гроссмейстерской отметке в два метра.

