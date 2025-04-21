Названа вероятная причина смерти Папы Римского

Специалисты больницы Джемелли, где Папа Римский Франциск проходил лечение, назвали предварительную причину – поражение мозга, вероятно, инсульт. При этом они подчеркнули, что смерть наступила спокойно и без явной связи с его болезнями дыхательной системы.

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Однако окончательная причина еще не установлена, а характер инсульта, геморрагический или ишемический, остается под вопросом. Об этом пишет La Repubblica.

"Папа умер мирно. Ушел спокойно", – сказали врачи Джемелли, которые его лечили.

Последняя госпитализация

14 февраля Папа был госпитализирован из-за обострения бронхита. Впоследствии в больнице Джемелли врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и серьезную инфекцию дыхательных путей, вызванную смешанными микроорганизмами. "Мне нужно вылечить свой бронхит", — сказал он.

Несколько дней он принимал антибиотики и кортизон в Санта-Марте, пока не решил, что лечения дома недостаточно, и его госпитализировали в больницу Джемелли. Именно здесь медики обнаружили наличие в бронхах "полимикробной" инфекции, то есть вызванной несколькими вирусами, бактериями и грибками. Позже КТ выявило наличие двусторонней пневмонии.

Папа Франциск также страдал бронхоэктатической болезнью и астматическим бронхитом. Уже 22 февраля состояние понтифика резко ухудшилось: у него произошел длительный респираторный приступ, требовавший кислородной терапии и переливания крови. Папа оставался в больнице Джемелли 38 дней до 23 марта, после чего его выписали.

Проблемы с дыханием преследовали Папу всю жизнь

Дыхательная система была самым слабым местом в здоровье Папы Франциска, хотя сердце, по словам врачей, оставалось сильным до конца. Еще в молодости он перенес серьезную операцию – в 1957 году, когда ему было 21, ему удалили часть правого легкого.

Тогда в семинарии в Буэнос-Айресе вспыхнула сильнейшая эпидемия гриппа. Многие студенты заболели, но быстро поправились, а у Франциска температура не спадала. Обследование показало кисты в легкие и накопление жидкости, поэтому врачи решили оперировать.

С этого времени проблемы с легкими периодически возвращались. Во взрослом возрасте ему не раз приходилось проходить лечение. Последнее серьезное нападение произошло 29 марта 2023 года – после аудиенции Папа почувствовал сильную одышку. Его срочно доставили в больницу Джемелли, где сначала подозревали бронхит. Впоследствии выяснилось, что это была тяжелая форма двусторонней пневмонии, поразившая нижние части легких.

Папа имел продолжительные проблемы с животом

Первую операцию на животе Папа Франциск перенес еще в 14 лет – тогда ему удалили аппендикс. Это было его первое хирургическое вмешательство, рассказал хирург Серджио Альфиери из Джемелли. Впоследствии понтифик перенес еще одну операцию на легких и еще одну, когда уже был священником в Аргентине.

В 1980 году ему пришлось удалить желчный пузырь, который стал гангренозным. Это была сложная и рискованная операция, о которой Папа позже рассказал врачу и журналисту Нельсону Кастро.

Последние операции Франциск перенес в клинике Джемелли под руководством хирурга Серджо Альфиери. Эту операцию провели из-за осложнений после предварительных вмешательств — образовалась грыжа на месте старого рубца, что вызывало боль и проблемы с кишечником. Вероятно, рубец остался после удаления желчного пузыря.

Франциск имел серьезные проблемы с коленями

В последние годы жизни Папа Франциск страдал сильной болью в коленях, вероятнее всего из-за артрита. Медики диагностировали у него гоналгию – хроническую боль в коленных суставах.

Врачи неоднократно предлагали сделать операцию, но Франциск каждый раз отказывался. Он не слишком доверял врачам, лечился в основном под наблюдением медсестры и очень боялся наркоза.

Из-за проблем с суставами Папа почти перестал ходить, стал менее активным и набрал вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля Понтифику было 88 лет.

Франциск неоднократно высказывался о войне в Украине, призывая к миру и диалогу. В феврале 2025 года он назвал Украину "мученической" и призывал молиться за жертв всех вооруженных конфликтов.

В декабре 2024 года Папа Римский обратился к молодежи Украины, призывая их быть патриотами, "отвергать войну и прощать".

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