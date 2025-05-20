В США опровергли угрозу 'покинуть' Израиль, если тот не прекратит войну в секторе Газа – The Times of Israel

В Соединенных Штатах Америки якобы опровергли информацию СМИ о том, что Белый дом пригрозил остановить экономическую и военную помощь Израилю из-за ухудшения гуманитарной ситуацию в секторе Газа, где ЦАХАЛ ведет против ХАМАС боевые действия. Между странами есть разногласия, но Вашингтон "не бросит" Израиль.

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Об этом пишет The Times of Israel с ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности. Он отрицает угрозу "бросить" Израиль, если он не прекратит войну в Газе.

Журналисты пишут, что чиновник США говорит, что могут быть разногласия, но "идея, что мы бросим Израиль, абсурдна".

Издание The Washington Post с ссылкой на источник ранее заявило, что администрация американского президента Дональда Трампа начала усиливать давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газы. Вашингтон, по словам собеседника журналистов, пригрозил лишить Израиль военной и экономической помощи, если страна не остановит войну.

"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически, как и в прошлом, у Нетаньяху есть способ сделать это, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но у него нет политической воли", – заявил источник WP.

Как сообщал OBOZ.UA, Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль стремится контролировать весь сектор Газа, несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду поставок гуманитарной помощи на фоне сообщений об угрозе голода в анклаве. Он отметил, что Израиль добьется "полной победы".

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