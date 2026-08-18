В Варшаве требуют отставки мэра: собрали 40 тысяч подписей для проведения референдума

В Варшаве собрали более 40 тысяч подписей под инициативой о проведении референдума об отставке городских властей. Кампания "Stołeczna Operacja Referendalna" заявляет, что до 28 сентября планирует собрать необходимые 130 тысяч подписей с запасом.

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Об этом сообщил Мацей Вильк, соучредитель и главный координатор кампании за проведение референдума в столице. Он отметил, что сначала многие сомневались в успехе инициативы, однако за 18 дней активисты уже собрали более 40 тысяч подписей.

Волонтеры на улицах

По словам Вилька, значительную часть работы выполняют волонтеры, которые собирают подписи до или после работы, в выходные и в свободное время. Они работают на улицах Варшавы без оплаты, а организаторы планируют в ближайшие недели увеличить количество пунктов сбора.

На улицах столицы должно появиться больше волонтеров в оранжевых жилетах. Пункты сбора будут обозначены флагами с надписью REFERENDUM. Информацию о местах и часах работы организаторы ежедневно публикуют в своих социальных сетях и на сайте кампании.

Жители Варшавы могут присоединиться к инициативе и без личного присутствия на пунктах сбора. Для этого организаторы предлагают скачать специальную карточку, собрать подписи среди родственников, соседей и знакомых, а затем отправить документы по почте или передать их в одном из пунктов.

Кампания также набирает новых волонтеров для сбора подписей в районах города. Организаторы отмечают, что для достижения отметки в 130 тысяч подписей им нужна дополнительная помощь.

Финансовая поддержка

По данным организаторов, кампанию уже поддержали финансово 725 человек. В общей сложности они перечислили почти 65 тысяч злотых.

Средства тратятся на стартовые пакеты для волонтеров, печать материалов и оборудование пунктов сбора. В "Stołeczna Operacja Referendalna" заявили, что намерены публично отчитаться обо всех расходах.

Организаторы также пригласили к участию в кампании общественные организации, районные группы, профсоюзы, объединения жителей и другие местные инициативы. Они призвали партнеров помогать со сбором подписей и открытием новых пунктов.

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