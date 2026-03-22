В Варшаве произошел пожар при ремонте здания: среди погибших – украинцы. Фото

В польской столице Варшаве 21 марта произошел масштабный пожар в здании, где находится стрелковый тир. Огонь распространился на стоящий рядом автобус, который тоже вспыхнул пламенем.

Видео дня

Вследствие трагедии погибли четыре человека погибли, среди жертв – украинцы. Об этом сообщает издание RMF24.

Подробности инцидента

Пожар случился в варшавском районе Урсинув. Погибшими стали рабочие, проводящие ремонт здания. Инцидент произошёл 21 марта около 15:00. Изначально сообщалось, что в фургоне произошёл пожар, и пожар распространился на соседнее здание.

Однако последние выводы спасателей показывают, что пожар произошёл в здании, где находится стрелковый тир. Затем, вероятно, из-за открытия двери, огонь распространился на стоящий рядом автобус, который тоже вспыхнул пламенем.

Пожарная служба Варшавы сообщила, что после первоначального тушения пожара и захода спасателей в здание было обнаружено пять человек. Ещё один человек, находившийся рядом с горящим фургоном, получил ранения.

Причины трагедии неизвестны

В итоге погибли четверо человек, двое получили ранения – один из них был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии вертолётом санитарной авиации, а у другого ожоги на ногах.

Жертвами трагедии стали мужчины, граждане Польши и Украины. Причина пожара пока не установлена. На месте работают полиция и прокуратура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!