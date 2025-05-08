В Варшаве парень с топором ворвался в университет: погибла женщина, есть пострадавший. Фото

Вечером 7 мая на территории Варшавского университета произошло кровавое нападение - молодой человек с топором напал на людей. В результате этого погибла сотрудница университета, еще один сотрудник, охранник, получил серьезные ранения.

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Инцидент произошел около 18:40 в кампусе Варшавского университета на Краковском пригороде, где расположен один из корпусов вуза. Об этом пишет RMF FM.

Нападавшего – 22-летнего поляка, студента юридического факультета этого же университета — задержала полиция на месте.

"Мужчина, вооруженный топором, ворвался на территорию университета. Он напал на людей там. Одна женщина погибла, другой человек получил серьезные травмы и был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Погибшей оказалась работница администрации в возрасте более 60 лет. Пострадавший охранник пытался остановить злоумышленника и сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами.

Свидетели рассказывают, что охрана сразу среагировала: забежали в здание, закрыли дверь и повалили нападавшего на землю. Один из сотрудников университета описал момент задержания как "панику и шок", отметив, что нападавший был молодым.

Руководство Варшавского университета подтвердило трагедию на своем официальном сайте, назвав убийство жестоким и выразив соболезнования семье погибшей. В знак траура в университете 8 мая объявлено днем скорби.

"Дамы и господа, сегодня после обеда Варшавский университет постигла огромная трагедия. Нашего коллегу, сотрудника Варшавского университета, жестоко убили. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким. Также серьезно ранен охранник университета", — говорится на сайте университета.

Как сообщал OBOZ.UA, на Куликовом поле в Одессе мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране порядка, и нанес им ранения. Нарушителя остановили, открыв огонь из табельного оружия.

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