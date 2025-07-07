В Узбекистане осудили еще двух наемников за участие в войне против Украины: как Россия их подставила

В Узбекистане осудили еще двух мужчин, которые стали наемниками и участвовали в войне против Украины на стороне РФ. Оба получили ранения на фронте, а одного россияне депортировали на родину, где он признался в содеянном.

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Об этом сообщает UzNews.uz. Так, в Ромитанском районном суде по уголовным делам в Бухарской области было рассмотрено дело в отношении 32-летнего А. Р. В 2018 году он выехал в РФ на заработки, где получил российское гражданство, не выйдя при этом из гражданства Узбекистана.

В мае 2024 года мужчина был арестован за преступление и помещен в СИЗО. В июне того же года он уже заключил контракт о прохождении военной службы в составе войск РФ для участия в боевых действиях с 17 июля 2024 года по 17 июня 2025 года.

"А. Р. активно участвовал в военных действиях на территории Луганска. 27 июля 2024 года в результате ракетного удара по военной базе в Луганске он получил ранения в различные части тела и был доставлен в военный госпиталь. В сентябре А. Р. был признан непригодным к военной службе. Мужчина получил 3 млн рублей и вернулся в Узбекистан", – сказано в сообщении.

В телефоне подсудимого обнаружили документы, фото и видео, подтверждающие его участие в боевых действиях. Суд признал его виновным в наемничестве и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Второй суд состоялся в Алтынкульском районе Андижанской области, где рассматривалось дело 41-летнего Ш. К. Он в 2023 году выехал в Назрань (Республика Ингушетия) на заработки.

Там мужчина поступил на военную службу РФ, будучи гражданином Узбекистана. С апреля по декабрь 2024 года он участвовал в боевых действиях.

Ш. К. получил несколько ранений в результате разрыва снаряда, после чего его отправили в краткосрочный отпуск. В этот период его задержали за отсутствие документов, удостоверяющих личность, в связи с чем он был депортирован в Узбекистан.

По приезде домой узбекистанец рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что участвовал в боевых действиях. Он выразил раскаяние и попросил смягчить наказание.

Суд признал его виновным в наемничестве и назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщал OBOZ.UA, в Узбекистане вынесли приговор мужчине, который присоединился к армии РФ для участия в войне против Украины. Там он потерял глаз и в итоге был признан виновным в наемничестве у себя на родине.

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