В Узбекистане бросили за решетку наемника, который воевал против Украины: как он оправдывался

В Узбекистане вынесли приговор мужчине, который присоединился к армии РФ для участия в войне против Украины. Там он потерял глаз и в итоге был признан виновным в наемничестве у себя на родине.

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Об этом сообщает "Радио Азаттык". 28-летний уроженец Ташкентской области в 2024 году поехал в Москву, чтобы, по его словам, решить свои финансовые проблемы.

Мужчина рассказал, что ранее он профессионально занимался смешанными единоборствами и поехал в российскую столицу по предложению армянских менеджеров якобы для участия в бойцовском поединке.

"Раньше у нас были семейные магазины, которыми я управлял. После их банкротства я оказался в долгах. Решил провести бой за границей. Через интернет нашел вариант в Москве. Мне пообещали оплатить все расходы. Я прилетел 30 мая 2024 года, встретился с армянскими менеджерами, но мне сказали, что бой отменён и я должен вернуть деньги. У меня не было средств, и они забрали мой паспорт", – рассказал узбекистанец.

Позже в Москве он увидел рекламный баннер и обратился по указанному адресу. Речь шла о контракте с армией России.

"Я спросил, выплатят ли деньги сразу. Они подтвердили. Тогда я забрал паспорт у армян, отдал им долг и подписал контракт сроком на один год. Мне сказали, что буду чинить технику, как и делал в Узбекистане", – заявил наемник в суде.

Подготовку он проходил на полигоне около станицы Персиановка под Ростовом. Затем мужчину отправили в Луганск, где он прошел углубленную военную подготовку, и уже в августе 2024 года попал на фронт.

Там гражданин Узбекистана получил осколочное ранение в глаз в результате атаки дрона. Его доставили в госпиталь сначала в Луганске, затем в Ростове, а позже в Санкт-Петербурге. Врачи попытались спасти ему глаз, но не смогли.

"Мне дали 60 дней отпуска на восстановление. Хотел вернуться в Узбекистан. Обратился в посольство в Москве, но мне отказали в помощи. Через интернет купил миграционную карту за 50 тысяч рублей и 20 декабря 2024 года вернулся в Узбекистан", – сказал подсудимый.

Там суд признал его виновным по части 1 статьи 154 (Наемничество) Уголовного кодекса. Мужчину приговорили к четырем годам, одному месяцу и 20 дням ограничения свободы.

Отмечается, что это не первый узбекистанец, осужденный на родине за участие в войне против Украины на стороне России.

Как сообщал OBOZ.UA, стремясь восполнить потери, понесенные на фронте, Россия вербует наемников из других стран в собственную армию. Среди них есть и граждане одной из самых закрытых стран Центральной Азии – Туркменистана. Уже известны имена не менее 170 туркменов в рядах воюющей в Украине российской армии, не менее 27 из них признаны погибшими.

В Кыргызстане также расследуют дело о наемничестве в армию РФ. Государственный комитет национальной безопасности задержал еще одного человека. Сообщается, что это Наталья Секерина, сотрудница "Русского дома" в Оше.

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