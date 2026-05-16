В Турции посреди улицы упал дрон: повреждены дома. Фото и видео

В турецком городе Самсун посреди улицы упал беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел рано утром и вызвал повреждения нескольких зданий.

Власти уже начали расследование, чтобы установить происхождение дрона и его назначение. Об этом сообщает hurriyet.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе Казим Карабекир примерно в 06:30. Местные жители услышали сильный шум и сразу сообщили экстренные службы по номеру 112. На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и пожарно-спасательные подразделения.

Правоохранители установили, что речь идет о беспилотнике с размахом крыльев и хвостовым оперением около одного метра. Дрон упал прямо на улицу, после чего были повреждены крыши и окна по меньшей мере двух зданий в районе падения.

Сейчас продолжается расследование, целью которого является установление личности оператора беспилотника и выяснение обстоятельств инцидента. Также проверяется, откуда мог быть запущен аппарат и с какой целью он находился в воздушном пространстве города.

Как сообщал OBOZ.UA, в южной части Молдовы, вблизи границы с Украиной, был найден беспилотник. На место оперативно прибыли сотрудники спецслужб.

