В Турции обнаружили залежи около 12 тонн золота: когда начнут добывать

Геологическая компания Ermaden обнаружила в Турции залежи золота, объемом около 12 тысяч тонн. Масштабное открытие произошло в районе села Алакахан, округа Кангал провинции Сивас.

Об этом сообщает турецкое издание Bigpara, ссылаясь на заявление компании. В земных недрах турецкие геологи нашли 424 000 унций золота со средним содержанием 0,89 грамма на тонну золота примерно в 14,9 миллиона тонн руды.

Что выяснили геологи

Ценные залежи были обнаружены в пределах лицензированного участка площадью 5804 гектара. Всего было пробурено 96 649 метров в 360 керновых скважинах. По словам гендиректора Ermaden, Мурата Ялчинташа, компания рассматривает это открытие как первый и значительный результат обоснованной стратегии и целенаправленной работы.

"Мы стремимся быстро завершить наше бурение в этом районе до конца второго квартала следующего года и превратить наш потенциальный ресурс в измеренный запас. Одновременно мы продолжим разведывательное бурение и бурение для определения ресурсов на площади более 45 гектаров, чтобы увеличить общий потенциал нашего месторождения", — сказал он.

Сейчас геологи продолжают буровые работы на действующем участке, и планируют новую разведку в нетронутых районах месторождения. После этого в Ermaden проведут технико-экономическое обоснование для обновления классификации ресурсов и расчетов запасов на основе новых данных.

Когда начнут добывать золото

Точной даты о старте добычи металла из месторождений Ялчинташ не назвал. В то же время он подчеркнул, что завершение буровых работ в открытом месторождении состоится до конца второго квартала следующего года, и когда станет известно о результатах новых геологических разведок.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость золота на международных биржах достигла 3550 долларов за унцию, что стало новым историческим рекордом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что золото впервые в истории обошло евро в резервах центральных банков мира, достигнув доли 20% на конец 2024 года, вследствие геополитического напряжения, рекордных закупок со стороны стран, близких к Китаю и России, и желания уменьшить зависимость от западных валют.

