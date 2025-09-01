Цену золота накрутили до нового рекорда: сколько теперь стоит 1 грамм металла

Стоимость золота на международных биржах достигла $3550 за унцию (31,1 г, то есть $114 за 1 г), что стало новым историческим рекордом для этого инвестиционного актива. Растут также и другие драгоценные металлы – платина, палладий и серебро, которое достигло своего 14-летнего максимума.

Об этом свидетельствуют данные биржи Comex, входящей в Нью-Йоркскую товарную биржу. По состоянию на 1 сентября фьючерсы на поставку золота в декабре 2025 года впервые в истории превысили отметку $3550 за тройскую унцию и побили предыдущий рекорд – $3500 за унцию, – который держался с апреля. Курс золота на спотовом рынке держится около $3500 за унцию.

Кроме того, цена на серебро впервые с 2011 года превысила $41 за унцию. Таким образом котировки этого металла с начала года выросли примерно на 40%.

Почему дорожают металлы

В Bloomberg это связывают с двумя фактами относительно монетарной политики и ситуации в экономике США. А именно с тем, что:

на своем следующем заседании в сентябре Федеральная резервная система США (ФРС, аналог Центрального банка) может снизить базовые процентные ставки ;

; последний отчет о занятости в США продемонстрирует дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда.

Мнение экспертов

"Поскольку фундаментальные и технические показатели совпали, золото и серебро внезапно "ожили", – объяснил стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана и добавил, что опасения относительно решения ФРС стали основой роста. – Кроме того, были пробиты ключевые уровни сопротивления около $3450 за золото и $40 за серебро, что спровоцировало импульсные покупки".

Перспектива снижения стоимости банковских заимствований повысила привлекательность нерентабельных драгоценных металлов. Кроме того, неоднократная критика президентом США Дональдом Трампом политиков ФРС и увольнение им члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук посеяло беспокойство относительно независимости финансового регулятора.

"В центре внимания пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе. Более мягкие, чем ожидалось, данные могут потенциально изменить ситуацию, повлиять на доллар и поддержать драгоценные металлы. Что еще важнее, мы будем следить за любым ростом в обсуждении огромного" снижения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце", – сказал валютный стратег Oversea-Chinese Banking Кристофер Вонг.

Драгоценные металлы также нашли поддержку из-за опасений относительно возможного введения новых американских пошлин после того. На прошлой неделе серебро добавили в список критически важных минералов Вашингтона, в который уже включен палладий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за августовских атак Украины по энергетическим объектам России на мировых рынках подорожала нефть. Утром 25 августа фьючерсы марки Brent выросли на 13 центов, или 0,19% – до 67,86 доллара за баррель. А фьючерсы на нефть WTI подорожали на 15 центов, или 0,24% – до 63,81 доллара за баррель.

