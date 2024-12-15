У Трампа хотят отменить правило для автомобилей с автопилотом в угоду Маску – Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своей команде разработать 100-дневный план перемен в автомобильной отрасли. Хотя документ еще не создан, в окружении Трампа уже предложили включить в план отмену обязательного уведомления о ДТП с автомобилями на автопилоте.

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Как сообщает Reuters, от отмены обязательного извещения Национальной администрации безопасности дорожного движения "больше всего выигрывает Tesla". Издание отмечает, что владелец этого автопроизводителя Илон Маск "считает действующую систему контроля за барьером для прогресса" в разработке и производстве беспилотных авто.

В дополнение к отказу от правила отчетности в план предлагают включить "либерализацию регулирования автономных транспортных средств" и "базовые правила для обеспечения развития отрасли" производства беспилотных авто. Это также тезисы, ранее неоднократно озвучиваемые Масками, добавляет издание.

Правило обязательного оповещения в органы NHTS о фактах ДТП с участием беспилотных автомобилей было введено в 2021 году. Другие производители авто также жаловались на необходимость отчитываться о ДТП с автопилотами. Однако за все это время компания Tesla, использующая собственные системы беспилотного управления Autopilot и Full Self-Driving, предоставила NHTS больше таких отчетов – более 1500.

Поэтому на Tesla приходится 40 из 45 летальных аварий, о которых сообщает NHTSA.

Tesla собирает данные об авариях в режиме реального времени, другие производители так не поступают. Поэтому предприятие "Маска" лидирует по количеству отчетов в NHTS.

"Tesla считает требование обязательного оповещения о ДТП несправедливо. Поскольку в отличие от других компания Маска представляет честные данные, создается впечатление, будто Tesla несет ответственность за огромное количество аварий с участием автопилотов", - цитирует Reuters свой источник.

Как сообщал OBOZ.UA, Маск стал еще богаче. Он стал первым в истории, чей капитал превысил отметку в $400 млрд. Причем его капитал начал активно расти после президентских выборов в США и победы Трампа, которого Маск активно поддерживал.

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