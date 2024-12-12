Илон Маск первым в истории разбогател до $400 млрд: кто может догнать его на "пьедестале миллиардеров"

Владелец компаний Tesla, SpaceX, xAI и соцсети X, самый богатый человек на планете Илон Маск стал еще богаче. Он стал первым в истории, чей капитал превысил отметку в $400 млрд.

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Как сообщает CNN, по состоянию на 12 декабря состояние Маска оценивается в $447 млрд. Его капитал начал активно увеличиваться после президентских выборов в США, где победил республиканец Дональд Трамп, которого он поддерживал.

Но богатство техномагната связано не только с политическими альянсами. Недавно его SpaceX договорилась с инвесторами о покупке акций компании по цене $185 за штуку на общую сумму $1,25 млрд, благодаря чему стоимость акций выросла на 65%, а ее оценочная рыночная стоимость достигла $350 млрд.

Кроме того, на торгах 11 декабря акции Tesla достигли исторического максимума $424,77 за бумагу. Маск является не только CEO, но и крупнейшим акционером компании с долей в 13%. В целом, после выборов акции производителя электромобилей выросли примерно на 65%.

А вот это может быт связано именно со связью Маска с Трампом, в администрации которого он вместе с Вивеком Рамасвами возглавит новосозданный Департамент эффективности правительства (DOGE). Аналитики предполагают, что это позволит ему дерегулировать отрасль беспилотных автомобилей, которые сейчас активно разрабатывает его компания.

Также после выборов более чем вдвое выросла стоимость ИИ-стартапа xAI. После ноябрьского нового раунда финансирования рыночная оценка компании достигла $50 млрд.

В общем, по подсчетам журналистов, с 5 ноября, когда Трамп победил свою соперницу-демократку Камалу Харрис, состояние Илона Маска выросло примерно на $136 млрд. При этом он значительно обгоняет остальных "обитателей" рейтинга крупнейших миллиардеров Bloomberg Billionaires Index:

Илон Маск – $447 млрд; Джефф Безос – $249 млрд; Марк Цукерберг – $224 млрд; Ларри Эллисон – $198 млрд; Бернар Арно – $181 млрд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Илон Маск пожертвовал комитету политических действий America PAC $75 млн . Через эту организацию каждый американец мог получить 47 долларов, если поощрит человека в ключевых для выборов президента штатах поставить подпись.

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