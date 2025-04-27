ХАМАС якобы готов заключить многолетнее перемирие с Израилем в секторе Газа: есть условия

Террористическая организация ХАМАС заявила, что готова заключить многолетнее перемирие с Израилем в секторе Газа. В то же время на встрече с посредниками в Каире для переговоров о прекращении огня лидеры палестинской исламистской группировки предупредили, что не готовы сложить оружие.

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ХАМАС надеется заручиться поддержкой своего предложения среди посредников, добавив, что группировка может согласиться на перемирие сроком на 5-7 лет в обмен на прекращение войны, что позволит восстановить Газу и освободить всех заложников. Об этом сообщает Reuters

Советник по связям со СМИ руководства ХАМАС Тахер Аль-Ноно заявил, что боевики не отвергают идею перемирия или его продолжительности и готовы обсуждать вопрос в рамках переговоров. Однако он исключил основное требование Израиля о том, чтобы ХАМАС сложил оружие и Газа была демилитаризована.

Учредительный устав ХАМАС призывает к уничтожению Израиля, однако в прошлом организация давала понять, что может согласиться на долгосрочное перемирие в обмен на прекращение "израильской оккупации".

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель преуменьшила вероятность того, что новое предложение приведет к прорыву, если не будут выполнены основные требования Израиля. В правительстве подчеркнули, что война может закончиться в любой момент, если ХАМАС освободит оставшихся 59 заложников и сложит оружие.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться, пока не будут достигнуты основные цели. Речь идет об уничтожении ХАМАС, освобождении захваченных им заложников и обеспечении безопасности страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля Армия обороны Израиля объявила об установлении контроля над коридором Мораг на юге сектора Газы, отрезав город Рафах от Хан-Юниса. Так израильские войска полностью оцепили ключевой город на границе с Египтом.

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