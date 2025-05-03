В США запланирован масштабный военный парад на день рождения Трампа

Армия США в июне планирует провести парад, приуроченный к 79-летию президента Дональда Трампа. Планы военного командования по проведению парада предусматривают участие более 6600 солдат.

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По предварительным данным, такие мероприятия обойдутся американцам в десятки миллионов долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Во время парада американские военнослужащие планируют использовать не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семи оркестров и, возможно, нескольких тысяч гражданских лиц. В то же время телеканал Fox News сообщил, что проведение парада уже одобрено и что он состоится 14 июня, в 250-ю годовщину создания армии США, а также в день рождения Трампа, когда ему исполнится 79 лет.

Помимо действующих военнослужащих, в параде примут участие реконструкторы, оборудование и многое другое, связанное с различными историческими конфликтами в США: от войны за независимость до гражданской войны, двух мировых войн и более поздних конфликтов во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

Директор Совета по внутренней политике Белого дома Винс Хейли заявил, что Трамп планирует историческое празднование 250-летия армии, которое будет посвящено поколениям американцев, которые рисковали всем ради свободы.

Проведение парада такого масштаба, вероятно, обойдется в десятки миллионов долларов. Расходы включают перемещение военных транспортных средств, оборудования, самолетов и войск со всей страны в Вашингтон, а также необходимость кормить и размещать тысячи военнослужащих. Высокие расходы помешали Трампу провести парад во время его первого срока, а танки и другая тяжелая техника, которые являются частью последних планов армии, вызвали обеспокоенность у городских властей по поводу ущерба дорогам.

Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил в Соединенных Штатах Америки 11 ноября и 8 мая Днями победы в двух мировых войнах. Речь идет о Первой мировой (1914-1918) и Второй мировой войне (1939-1945).

Как сообщал OBOZ.UA, с момента баллотирования на второй срок президентства и во время него Дональд Трамп 53 раза обещал "за 24 часа" закончить войну РФ против Украины. Недавно американский лидер признал, что это было "преувеличение", и заявил, якобы он говорил образно.

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