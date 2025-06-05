Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран якобы из-за рисков безопасности. Речь идет о гражданах Афганистана, Мьянмы (Бирма), Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

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Также частичные ограничения на въезд введены в отношении граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Объявляя о подписании указа, президент США сослался на борьбу с терроризмом.

В частности, Трамп заявил, что в США происходило "одно террористическое нападение за другим", а совершали их "иностранцы, которые находятся в стране по визе из опасных регионов". Он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что в США, мол, находятся миллионы нелегалов.

Вместе с указанными ограничениями, американский президент также подписал приказ об ограничении на количество виз для иностранных студентов. В первую очередь речь идет о студентах в Гарварде.

"Президент Трамп хочет, чтобы наши учебные заведения имели иностранных студентов, но считает, что эти иностранные студенты должны быть людьми, которые могут любить нашу страну", – официально проинформировал Белый дом.

Относительно стран, гражданам которых въезд в США был запрещен, администрация Трампа отметила, что США "не могут позволить открытую миграцию из любой страны, где мы не можем безопасно и надежно проверять и отбирать тех, кто стремится въехать".

По словам самого Трампа, список стран, на которые распространяется запрет, "еще подлежит пересмотру", если будут сделаны улучшения.

Указанные указы предусматривают исключения для законных постоянных резидентов, владельцев действующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США.

Как отмечает ВВС, ссылаясь на неназванные источники, Трамп принял окончательное решение о подписании этого указа после антисемитского нападения в Колорадо.

"Президент Трамп выполняет свое обещание защищать американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и нанести нам вред. Эти разумные ограничения касаются конкретных стран и включают места, где отсутствует надлежащая проверка, наблюдается высокий уровень превышения срока действия визы или не предоставляется информация о личности и угрозы", – заявила пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце января 2025 года новосозданная администрация Трампа настойчиво призвала правительство Украины принять неопределенное количество депортированных из США граждан других стран. Чрезвычайный запрос иллюстрирует агрессивную попытку Белого дома найти добровольных партнеров, которые примут депортированных людей.

Ранее Трамп заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой самодепортации - вариант, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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