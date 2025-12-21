В США впервые запустили в космос человека на кресле колесном: стартовую башню оборудовали лифтом

В субботу, 20 декабря, аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin успешно провела 37-й запуск ракеты в рамках программы New Shepard. Эта миссия стала первым случаем, когда пользователь кресла колесного пересек линию Кармана, международно признанную границу космоса.

Учитывая сегодняшний экипаж, в который входили Микаэла Бентхаус, Джои Хайд, Ганс Кенигсманн, Нил Милч, Адонис Пурулис и Джейсон Станселл. New Shepard уже доставил в космос 92 человека. Об этом сообщили на сайте Blue Origin.

Отмечается, что New Shepard был разработан с учетом доступности. Аппарат является автономным и оснащен лифтом на стартовой башне, что делает космические полеты доступными для более широкого круга людей.

Включая этот полет, New Shepard уже перевозил астронавтов, которые являются пользователями кресел колесных, имеют нарушения слуха, ограниченную подвижность или различия в конечностях, имеют слабое зрение или являются юридически слепыми.

В этот раз астронавткой, которая воспользовалась лифтом на стартовой башне, была Микаэла Бентхаус. Аэрокосмический инженер, мехатроник Европейского космического агентства посвятила свою карьеру научному сотрудничеству с целью развития межпланетных исследований.

В 2018 году она попала в аварию на горном велосипеде, вследствие которой получила травму спинного мозга, что повлияло на ее способность ходить. Несмотря на это, Бентхаус продолжила реализовывать свою мечту о космосе и выступать за его большую доступность.

