В США произошел пожар на складе фейерверков: момент мощного взрыва попал на видео

Во вторник вечером в США на складе фейерверков неподалеку Эспарто, округ Йоло, Калифорния, произошел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар. Причины возгорания пока неизвестны, однако офис шерифа заявил, что оснований для уголовного расследования нет.

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Момент взрыва зафиксировали на видео. На кадрах видно огненный шар, поднявшийся в небо, и многочисленные детонации фейерверков.

По информации офиса шерифа округа Йоло, пожар начался около 17:50, когда на складе, расположенном примерно в 30 милях к северо-западу от Сакраменто, загорелось несколько коммерческих зданий. На месте происходили многочисленные взрывы.

Начальник пожарной охраны Эспарто Кертис Лоуренс сообщил, что спасатели работали в сложных условиях, ведь из-за взрывов было много очагов возгорания на разных участках территории. Причина пожара пока устанавливается, однако никаких признаков уголовного преступления пока не обнаружено.

Округ Йоло ввел эвакуацию жителей близлежащих районов, однако некоторым людям уже позволили вернуться домой. Пожарные продолжают ликвидацию последствий, в том числе с помощью беспилотников для оценки ущерба.

Эспарто – небольшой городок с населением около 3000 человек, который находится на границе с Мэдисоном, на востоке округа.

Напомним, в американском штате Айдахо мужчина устроил стрельбу по группе спасателей, которые прибыли тушить лесной пожар. По предварительным данным, он сам устроил этот пожар. Погибли двое спасателей, еще один получил ранения.

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