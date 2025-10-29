В США из разбитого грузовика сбежали лабораторные обезьяны, зараженные гепатитом С, герпесом и COVID: детали инцидента. Фото

В штате Миссисипи (США) вследствие ДТП из разбитого грузовика сбежали лабораторные обезьяны, которые заражены гепатитом С, герпесом и COVID. Правоохранители уничтожили трех животных, но еще один примат остается на свободе.

Об этом сообщает Fox News. Местных предупредили, чтобы те не приближались к животным и позвонили 911, если увидят одну из них.

Что известно

Отмечается, что 28 октября грузовик, перевозивший обезьян из Университета Тулейн в Новом Орлеане (штат Луизиана), перевернулся на шоссе Миссисипи. После аварии несколько животных сбежали. Полиция предупредила, что эти макаки могут представлять опасность для здоровья людей и проявлять агрессию.

"Обезьяны весят примерно 18 килограммов, они агрессивны к людям, и для работы с ними нужны средства индивидуальной защиты", – проинформировали правоохранители и добавили, что животные являются носителями гепатита С, герпеса и COVID.

Позже помощники шерифа заявили, что уничтожили всех обезьян, кроме одной.

"Мы продолжаем искать единственную обезьяну, которая все еще на свободе", – говорится в сообщении.

По словам старшего вице-президента организации "Люди за этичное отношение к животным" (PETA) Кэти Гильермо, инцидент может стать началом новой пандемии.

"Напуганные обезьяны, которые убегают в незащищенные населенные районы, спасая свою жизнь, – это именно та искра, которая может разжечь следующую пандемию", – сказала она.

Со своей стороны, представители Университета Тулейн опровергли информацию о заражении животных.

"Приматы, о которых идет речь, принадлежат к другой организации и не являются заразными. Мы активно сотрудничаем с местными властями и при необходимости направим команду экспертов по уходу за животными для оказания помощи", – указано в сообщении.

