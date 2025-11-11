В Словакии закрыли дело о передаче Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб"
В Словакии специальная группа "Darca", созданная министром внутренних дел Матушем Шутаем Эштоком, прекратила расследование передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО "Куб". Ранее предоставление нашей стране этого вооружения резко раскритиковал не только словацкий премьер-министр Роберт Фицо, но и министр обороны Роберт Калиняк.
Уголовное преследование было прекращено 30 октября 2025 года, потому что расследование не смогло доказать, что передача военного оборудования, которое Словакия больше не могла использовать, нанесла какой-либо вред. Об этом сообщает портал Aktuality.sk.
"Следователь прекратил уголовное преследование по подозрению в совершении преступления нарушения обязанностей при управлении чужим имуществом в сочетании с преступлением злоупотребления полномочиями государственного служащего, поскольку является достаточно обоснованным вывод, что этот факт не является уголовным преступлением и нет оснований для направления дела в суд", – заявила пресс-секретарь областной прокуратуры Габриэла Ковачкова.
В этом обвиняли в частности экс-министра обороны Словакии Ярославя Надя, который и отвечал за передачу Украине более десяти самолетов МиГ-29. Он называл этот шаг правильным и стратегически важным решением, которым он лично гордится.
В 2024-м году правительство Словакии обратилось в полицию с просьбой провести расследование против бывшего кабинета министров и министра обороны Ярослава Надя из-за переданных Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб". Как заявили в правительстве Фицо, отправка Киеву словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизни ее граждан.
Сейчас команда "Darca" расследует еще два дела, но они все еще находятся на стадии подготовительного производства.
"Расследование и сбор доказательств продолжаются, и в этих делах пока не выдвинуто никаких обвинений", – говорится в заявлении.
Напомним: о том, что Словакия отправит в Украину 13 истребителей МиГ-29 и часть зенитно-ракетных комплексов "Куб" советского производства, стало известно 17 марта 2023 года. Тогда правительство приняло решение о безвозмездной передаче техники в соответствии с Конституцией Словацкой Республики.
Как сообщал OBOZ.UA, Словакия не поддерживает ни одно из предложений Европейского Союза по использованию замороженных активов страны-агрессора России для помощи Украине. Дело в том, что, по мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в случае реализации этих предложений так или иначе деньги пойдут на оружие и уже "никогда не вернутся".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!