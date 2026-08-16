В Сеуте протестуют мигранты, прорвавшиеся из Марокко: чего они требуют

Сотни нелегальных мигрантов, недавно прибывших в испанский анклав Сеута, устроили акцию протеста на городском пляже в воскресенье, 16 августа. Они призывают власти в Мадриде предоставить им убежище, а не отправлять их обратно.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Среди нелегалов преобладают жители Северной Африки.

Протесты нелегальных мигрантов в Сеуте

Протестующие держали в руках испанские флаги и баннеры с надписями "Мы не хотим возвращаться в Марокко", "Мы тоже люди", скандируя лозунги вроде "Мы устали" или "Нам нужно решение". В центр города их не пропускают полицейские отряды.

Ранее на этой неделе министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что никому из них не позволят оставаться в анклаве, выезжать на материковую часть Испании или получать легальный статус, за исключением редких случаев, связанных с особой уязвимостью.

В то же время глава медицинского совета Сеуты Энрике Ровиральта сообщил, что ограниченный контингент медицинских работников города исчерпал свои силы, и раскритиковал медленную реакцию Мадрида. По его словам, из-за мигрантов фиксируются вспышки инфекционной диареи и чесотки. Министр здравоохранения Моника Гарсия опровергла эту информацию.

"Связывать миграцию с болезнями несправедливо и ксенофобски", – сказала она журналистам в Сеуте, добавив, что риск вспышек эпидемий для мигрантов умеренный, а для местных жителей низкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания и Марокко укрепляют границу из-за опасений нового наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Этой работой занимались правоохранительные ведомства Мадрида и Рабата, а сотрудники спецслужб обеих стран заявили, что новое нашествие может произойти 15 августа, во время празднования одного из национальных праздников Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за резкого обострения миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах. В то же время Франция объявила об усилении контроля на границе с Испанией и перебросила туда мобильные подразделения, авиацию и беспилотники.

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