В РФ ответили на обращение 'Приднестровье' за 'помощью': будут консультации с Путиным

В Москве внимательно рассматривают все обращения "съезда депутатов Приднестровья". Участники мероприятия якобы обратились с просьбой о помощи в РФ.

Об этом сообщают СМИ страны-агрессора со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина. По его словам, перед этим пройдут консультации с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Обращение, как только оно поступит, будет рассмотрено по существу. Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной Думы, который, конечно же, по этому поводу будет обсуждать все и, конечно же, делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ", – сказал он.

Кроме того, в министерстве иностранных дел России подтвердили эту информацию.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников – один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", – отметили в российском ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в непризнанном Приднестровье (оккупированная территория Молдовы) так называемые депутаты всех уровней 28 февраля провели съезд. Роспропаганда анонсировала, что они намерены обратиться за "помощью" в Россию, и это оказалось правдой.

В итоге т.н. политики пожаловались на "экономическую блокаду" со стороны Молдовы и утвердили декларацию с просьбой Кремля о помощи.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 22 февраля заявлял, что депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к российскому диктатору Владимиру Путину по поводу принятия "республики" в состав государства-агрессора РФ.

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