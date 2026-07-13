В пригороде Парижа эвакуировали несколько сотен человек: что произошло

Около 300 человек были эвакуированы вечером в субботу из одного из районов Сарселя — пригорода Парижа с многочисленной еврейской общиной. Причиной послужил подозрительный автомобиль, припаркованный рядом с местной синагогой. В ходе проверки в машине обнаружили военное оружие.

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Как сообщает Reuters, об инциденте в эфире французского телеканала BFM сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. По его словам, правоохранительные органы уже начали расследование. Министр отметил, что на данный момент ни мотивы, ни личность подозреваемого еще не установлены.

По словам Нуньеса, инцидент произошел в субботу вечером. После получения сообщения о подозрительном автомобиле власти приняли решение эвакуировать около 300 жителей района.

При досмотре транспортного средства правоохранители обнаружили военное оружие. Министр не уточнил, о каком именно виде оружия идет речь, однако подтвердил, что следователи выясняют все обстоятельства дела.

Что известно на данный момент

Расследование продолжается, а полиция устанавливает личность владельца автомобиля и возможные мотивы его действий. На данный момент подозреваемый не идентифицирован.

Сарсель — многонациональный пригород Парижа, где проживает одна из крупнейших еврейских общин Франции. Именно возле местной синагоги и был обнаружен автомобиль, ставший причиной масштабной эвакуации.

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