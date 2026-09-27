В премьера Венгрии бросили яйцом во время публичного выступления: он не стал подражать Януковичу

В субботу, 26 сентября, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с речью в городе Сольнок. Когда он находился на сцене, из толпы в его сторону полетело яйцо. Оно не попало ни в кого из людей, а лишь задело штатив.

Видео дня

Этот момент попал в трансляцию выступления, которая велась на YouTube-канале Мадьяра. На кадрах видно, как двое охранников внезапно появились на сцене позади премьер-министра.

Впоследствии стало известно, что полицейские в штатском арестовали мужчину, который пытался бросить яйцо в Мадьяра. Он сказал, что сожалеет, что не попал премьер-министру в голову. Мужчина оказал сопротивление полиции, поэтому его повалили на землю.

Реакция Мадьяра

Премьер-министр пытался продолжить свою речь, но из-за многочисленных выкриков это не удалось сделать беспрепятственно. Он сказал, что настойчивость присутствующих членов партии "Фидес" заслуживает уважения, ведь они, по крайней мере, не сбежали, как их лидер.

После инцидента слово взяла депутат Андреа Рост, а затем вернулся и сам Петер Мадьяр.

"Почему мы никогда не делали ничего подобного во время предвыборной кампании? Почему мы не ходили на мероприятия других, ни чтобы свистеть, ни чтобы бросать яйца? Как может возникнуть такая фрустрация у этих людей, которые даже не умеют метко целиться? Они в этом не виноваты. Это огромная фрустрация, которую они переживают. У них было сообщество, была партия, в которую они долго верили, был кто-то, кому они долго верили, и все это, кажется, распадается.

Им лгали, что их отправят на войну, если не победит "Фидес", а теперь им приходится осознавать, что никого не отправляют на фронт, и в Венгрии царит мир", – сказал он.

Политик опубликовал у себя в Facebook видео момента инцидента и написал, что понимает разочарование избирателей "Фидес", ведь выяснилось, что предыдущее правительство во всем им лгало и бросило их на произвол судьбы. В то же время он попросил больше не бросать ни яйца, ни другие продукты питания, и призвал венгров уважать своих соотечественников и свою родину.

"Яйцо – это вкусная еда. Предлагаю, если остатки "Фидес" уже решили бросать в людей, то пусть сначала потренируются с маленьким мячиком. Сегодняшний результат – два к нулю", – написал Мадьяр.

Не первый такой инцидент

Неделю назад Петера Мадьяра облили вином вовремя Праздника урожая в Сексарде. Политик обнародовал видео инцидента и раскрыл подробности.

На записи видно, что мужчина делает глоток своего напитка, а затем выплескивает его в сторону Мадьяра. После этого охранник премьера вывел мужчину из помещения, а Мадьяр продолжил разговор с барменами.

"Один из потерпевших поражение сторонников Орбана набрался смелости. Возвращаясь домой из Печа, мы остановились на "Днях виносбора" в Сексарде по приглашению местных жителей.

Этого "джентльмена", видимо, очень раздражало, что все хорошо проводили время, а мы общались с сотнями людей и фотографировались. Но настолько смелым, чтобы подойти поближе и, возможно, посмотреть мне в глаза, он все-таки не был. Жаль, что испортил вкусное сексардское вино… P.S. По крайней мере, он не приковал меня к забору, как этому учат на канале "Hírtv", – написал Мадьяр.

А еще раньше на Петера Мадьяра плюнули во время одного из публичных мероприятий. Инцидент произошел в Будапеште возле Западного вокзала, когда он вместе с политиком Давидом Витези направлялся на совместную пресс-конференцию. Неизвестный пожилой мужчина подошел сзади и плюнул Мадьяру на пиджак.

Тогда он отнесся к ситуации спокойно и сказал, что не считает Венгрию опасной страной.

По мнению эксперта по вопросам безопасности Петера Тарьяни, повторяющиеся инциденты свидетельствуют об опасной тенденции: злоумышленники поняли, что к премьер-министру можно приблизиться, и каждый такой случай снижает порог, необходимый для совершения следующего преступления.

Отметим, что эта попытка атаковать Мадьяра яйцом произошла почти в годовщину "яичного инцидента" с Виктором Януковичем. 24 сентября 2004 года на тогдашнего премьер-министра Украины было совершено "покушение" с использованием яйца. "Виновником" оказался 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк.

Янукович тогда по-актерски упал, будто ему в сердце выстрелил снайпер с крыши, а не бросили хрупкое яйцо.

Как сообщал OBOZ.UA, в отношении Дмитрия Романюка после того, как он бросил яйцо в высокопоставленного чиновника, даже возбудили уголовное дело. Тогда студенту грозило до 4 лет лишения свободы. Уже позже, как пишет источник, Романюк признался, что тот случай был "случайным, импульсивным, эмоциональным и несколько смешным", но понял, что "страну нужно менять системными шагами", а не подобными "терактами".

Спустя 11 лет бывший студент стал кандидатом экономических наук, а свою жизнь решил связать с государственными учреждениями. Сначала он возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами и занимался вопросами инвестиций. А в октябре 2019 года Дмитрий Романюк стал заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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