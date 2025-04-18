В Польше запретили фотографировать объекты критической инфраструктуры: в чем причина и какой штраф грозит

В Польше на законодательном уровне запретили фотографировать объекты критической инфраструктуры по всей стране. За нарушение предусмотрены штрафы до 20 тысяч злотых (свыше 200 тысяч гривен) и арест.

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Как сообщило polskieradio в четверг, 17 апреля, в стране вступили в силу поправки к Закону о защите родины и Закону о противодействии шпионажу. Согласно новым правилам, объекты критической инфраструктуры будут обозначены знаком бело-красного цвета с надписью "Фотосъемка запрещена".

Всего на всей территории Польши насчитали 25 тысяч таких объектов. Это места, где производится, ремонтируется и хранится оружие, военная техника и боеприпасы.

Польский генерал Веслав Кукула, занимающий должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши, отметил, что в государстве наблюдается усиление враждебной деятельности, направленной на получение конфиденциальной информации о критической инфраструктуре.

"Это обычаи и законы, действующие во многих странах. Фактически они помогут усилить нашу устойчивость, устойчивость нашей инфраструктуры, устойчивость наших вооруженных сил и усложнят деятельность потенциального противника, который может угрожать нашей безопасности", – сказал он.

За несоблюдение правил предусмотрен штраф от 5 до 20 тысяч злотых и арест до 30 дней. Правоохранители также имеют право конфисковать устройство, с помощью которого была произведена съемка.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки объявили о передислокации военного оборудования и персонала из польской Ясенки в другие места в стране. По заявлению американских военных, речь идет о запланированных мерах.

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